Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại làm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại vị trí Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai sau hơn 2 năm rời vị trí điều hành doanh nghiệp. Ảnh: Việt Đức.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) mới đây đã công bố nghị quyết thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo đó, vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dự kiến được chuyển giao từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan.

HĐQT giao Chủ tịch Lại Thế Hà thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Việc thay đổi nhân sự được công bố không lâu sau khi bà Loan được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM giảm hình phạt từ 18 tháng tù (án treo) xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ trong vụ án liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Bà Nguyễn Thị Như Loan là nhà sáng lập, từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Từ giữa năm 2022, vị trí Chủ tịch HĐQT được chuyển giao cho ông Lại Thế Hà, còn bà Loan tiếp tục điều hành doanh nghiệp với vai trò Tổng giám đốc cho đến khi bị bắt vào giữa tháng 7/2024. Sau đó, ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan, lên thay vị trí điều hành.

Quốc Cường Gia Lai được thành lập năm 1994, tiền thân là doanh nghiệp chuyên cung cấp gỗ xẻ và sản phẩm gỗ xuất khẩu. Qua quá trình hoạt động, công ty mở rộng sang nhiều lĩnh vực, gồm bất động sản, cao su và thủy điện.

Theo báo cáo thường niên công bố hồi tháng 4, bà Nguyễn Thị Như Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai, tương ứng 37,05% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, bà là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp và có khả năng chi phối nhiều quyết định tại Đại hội đồng cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm này, doanh thu thuần của Quốc Cường Gia Lai đạt khoảng 80 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ và còn cách xa mục tiêu doanh thu 2.403 tỷ đồng đặt ra cho cả năm.

Dù hoạt động kinh doanh chính kém tích cực, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đạt hơn 181 tỷ đồng, gấp 18 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu nhờ khoản thu nhập phát sinh từ việc thanh lý, chuyển nhượng các tài sản liên quan đến hoạt động thủy điện.