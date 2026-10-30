Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại ghế Tổng Giám đốc thay con trai, Quốc Cường Gia Lai bất ngờ báo tin buồn cho cổ đông

Cụ thể, trong kỳ này, giá vốn hàng bán ở mức gần 22,6 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn 4,2 tỷ đồng, giảm hơn 90%.

Ở hoạt động tài chính, doanh thu chỉ đạt khoảng 127 triệu đồng trong khi chi phí tài chính lên tới hơn 6,5 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ghi nhận gần 5 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Quốc Cường Gia Lai phát sinh hơn 43 tỷ đồng thu nhập khác trong quý III, song chi phí khác cũng ở mức tương đương khiến khoản mục này gần như không đóng góp vào kết quả kinh doanh.

Kết quả, Quốc Cường Gia Lai báo lỗ 7 tỷ đồng trong quý III/2026, trái ngược với mức lãi hơn 24 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý đầu tiên doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ kể từ quý II/2024.

Giải trình về kết quả này, Quốc Cường Gia Lai cho biết doanh thu và lợi nhuận quý III sụt giảm so với cùng kỳ do số lượng căn hộ bàn giao cho khách hàng giảm, đồng thời doanh nghiệp đã chuyển nhượng các nhà máy thủy điện.

Tòa nhà Quốc Cường Gia Lai.

Dù kết quả quý III đi lùi, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty vẫn ghi nhận doanh thu khoảng 107 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 174 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm trước nhờ phần lớn lợi nhuận được tạo ra trong hai quý đầu năm.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt khoảng 8.194 tỷ đồng, giảm hơn 550 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 292 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức khoảng 142 tỷ đồng hồi đầu năm.

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn vẫn chiếm phần lớn cơ cấu tài sản của doanh nghiệp với hơn 5.405 tỷ đồng và toàn bộ khoản mục này đều tập trung tại dự án Phước Kiển.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức khoảng 3.274 tỷ đồng, giảm so với đầu năm; trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ hơn 1.020 tỷ đồng xuống còn khoảng 373 tỷ đồng, ngược lại dư nợ vay dài hạn tăng lên khoảng 537 tỷ đồng.

Bên cạnh biến động về kết quả kinh doanh, Quốc Cường Gia Lai vừa có thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành khi bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Loan giữ chức Tổng Giám đốc thay thế ông Nguyễn Quốc Cường.

Quyết định nhân sự này được đưa ra sau khi Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM giảm hình phạt đối với bà Loan từ 18 tháng tù cho hưởng án treo xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ trong vụ án liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Sau khi được khấu trừ thời gian tạm giam, bà Loan được xác định đã chấp hành xong hình phạt.

Bà Nguyễn Thị Như Loan là người gắn bó lâu năm với Quốc Cường Gia Lai và từng đồng thời nắm giữ hai vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Giữa năm 2022, bà chuyển giao chức Chủ tịch HĐQT cho ông Lại Thế Hà nhưng tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc. Đến tháng 7/2024, khi bà Loan bị bắt, con trai bà là ông Nguyễn Quốc Cường được bổ nhiệm điều hành doanh nghiệp.