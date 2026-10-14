Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại ghế Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai sau hơn hai năm

CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) vừa công bố các quyết định thay đổi nhân sự cấp cao, có hiệu lực từ ngày 12/10.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Cường, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Loan đảm nhiệm vị trí này. Công ty cũng thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Cường sang bà Loan.

Như vậy, bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại điều hành Quốc Cường Gia Lai sau hơn hai năm rời ghế Tổng Giám đốc. Trước đó, vào tháng 7/2024, ông Nguyễn Quốc Cường được bổ nhiệm thay mẹ đảm nhiệm vị trí này.

Bà Loan có thời gian dài gắn bó với Quốc Cường Gia Lai. Từ năm 1994 đến tháng 2/2007, bà giữ chức Giám đốc Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường, tiền thân của doanh nghiệp hiện nay.

Khi Quốc Cường Gia Lai chuyển đổi thành công ty cổ phần vào tháng 3/2007, bà đồng thời đảm nhiệm hai vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Đến tháng 8/2020, bà rời ghế Chủ tịch HĐQT nhưng tiếp tục điều hành doanh nghiệp cho đến tháng 7/2024.

Bên cạnh vai trò quản lý, bà Loan còn là cổ đông lớn nhất tại Quốc Cường Gia Lai. Tính đến ngày 30/6/2026, bà sở hữu 37,05% vốn điều lệ, trong khi con gái là bà Nguyễn Ngọc Huyền My nắm giữ 14,32%. Tổng tỷ lệ sở hữu của hai mẹ con đạt 51,37%.

Về diễn biến pháp lý, tháng 7/2024, bà Loan bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, TP HCM và sau đó rời vị trí Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai.

Trong diễn biến mới nhất, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã giảm hình phạt đối với bà Loan từ 18 tháng tù cho hưởng án treo xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ, đồng thời xác định bà đã chấp hành xong hình phạt.

Ngày 13/10, sau khi các quyết định nhân sự được công bố, ông Nguyễn Quốc Cường đăng tải tâm thư với tiêu đề "Lời tri ân và tạm biệt quý cổ đông Quốc Cường Gia Lai" trên trang Facebook cá nhân.

Trong thư, ông nhìn lại hai năm trực tiếp điều hành doanh nghiệp thay mẹ, cho biết đây là giai đoạn nhiều thử thách, giúp bản thân trưởng thành hơn trong vai trò người điều hành và nhận thức rõ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, người lao động và cổ đông.

"Tôi hiểu rằng niềm tin phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, sự minh bạch và những giá trị bền vững. Những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của quý cổ đông", ông Cường viết.

Ông cũng cho biết, với trách nhiệm của người đứng đầu ban điều hành, bản thân nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và xem đây là các bài học trong quá trình quản lý doanh nghiệp.

Đề cập đến định hướng sắp tới, ông Cường bày tỏ mong muốn Quốc Cường Gia Lai tiếp tục quá trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng tài chính, tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước khôi phục niềm tin của thị trường.

"Đối với tôi, Quốc Cường Gia Lai không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn là tâm huyết mẹ tôi đã nhiều năm xây dựng và vun đắp. Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi vẫn luôn trân trọng Công ty và mong doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững", ông chia sẻ.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu gần 81 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng đạt gần 179 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ.

Riêng quý II, doanh thu thuần chưa đến 11,5 tỷ đồng, giảm hơn 90%, trong khi hoạt động bất động sản không ghi nhận doanh thu. Lợi nhuận được hỗ trợ bởi khoản thu nhập khác gần 903 tỷ đồng từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện.

Trên thị trường, cổ phiếu QCG đã giảm hơn 31% qua một năm và rơi xuống dưới mệnh giá.