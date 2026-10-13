Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại ghế Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) vừa thông qua nghị quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và cập nhật địa chỉ trụ sở chính.

Theo nghị quyết, doanh nghiệp sẽ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Loan giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thay ông Nguyễn Quốc Cường. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật và cập nhật địa chỉ trụ sở chính.

Bà Loan là mẹ ông Nguyễn Quốc Cường. Ngày 22/7/2024, Quốc Cường Gia Lai đã miễn nhiệm bà Loan khỏi vị trí Tổng Giám đốc và bổ nhiệm ông Cường thay thế.

Bà Nguyễn Thị Như Loan giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Quốc Cường Gia Lai (Ảnh: QCG).

Trước đó, ngày 19/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan đến vụ án tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, Tp.HCM.

Theo thông tin tại bản án sơ thẩm, vụ án liên quan đến việc chuyển nhượng trái pháp luật khu đất khoảng 6.000 m2 tại địa chỉ trên, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm tuyên bà Loan 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo thông tin được công bố, tại phiên phúc thẩm diễn ra đầu tháng 10/2026, tòa án giảm hình phạt đối với bà Loan xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian đã bị tạm giam được khấu trừ vào hình phạt, do đó bà được xác định đã chấp hành xong án phạt.

Liên quan đến vụ án, tại ngày 30/6/2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoản tiền tạm nộp cho cơ quan chức năng là 256 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính bán niên, khoản tiền này được bảo đảm bằng các biên bản thỏa thuận hỗ trợ tài chính không lãi và doanh nghiệp chưa phải hoàn trả cho đến khi bản án liên quan có hiệu lực pháp luật.

Ngày 10/4/2026, TAND Tp.HCM đã ban hành bản án hình sự sơ thẩm. Quốc Cường Gia Lai cho biết tại thời điểm lập báo cáo tài chính bán niên năm 2026, bản án sơ thẩm chưa xác định nghĩa vụ tài chính cụ thể của công ty trong vụ án.

Doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và đánh giá ảnh hưởng khi có bản án phúc thẩm hoặc quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài thay đổi nhân sự cấp cao, Quốc Cường Gia Lai cũng cập nhật địa chỉ trụ sở chính theo việc sắp xếp đơn vị hành chính. Địa chỉ mới được công bố tại Nguyễn Chí Thanh, làng Khun, tổ 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu 80,78 tỷ đồng, giảm 66,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 181,69 tỷ đồng, cao gấp khoảng 17,17 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 22,31 tỷ đồng, thấp hơn tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 38,34 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận khác 242,42 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, chỉ tiêu này ghi nhận mức lỗ 18,32 tỷ đồng.