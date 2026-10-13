Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) vừa thông qua nghị quyết thay đổi người đại diện theo pháp luật, đồng thời cập nhật địa chỉ trụ sở chính theo địa giới hành chính mới.

Theo nghị quyết ngày 12/10/2026, Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai đã thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cụ thể, người đại diện theo pháp luật hiện tại là ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc công ty. Người được đề xuất thay thế là bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ ruột của ông Cường. Bà Loan hiện cũng giữ chức Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại điều hành Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: QCG

Bên cạnh việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, Quốc Cường Gia Lai cũng thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính theo địa giới hành chính mới.

Địa chỉ trụ sở chính của công ty sau khi cập nhật là đường Nguyễn Chí Thanh, làng Khun, tổ 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Quốc Cường Gia Lai cho biết việc điều chỉnh địa chỉ nhằm phù hợp với thông tin địa giới hành chính sau sắp xếp, không làm thay đổi địa điểm trụ sở thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai giao ông Lại Thế Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và cập nhật địa chỉ trụ sở chính tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Như Loan liên quan đến vụ án sai phạm trong quá trình chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, TPHCM. Khu đất này có nguồn gốc là tài sản Nhà nước.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Loan bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đến phiên phúc thẩm, tòa giảm hình phạt xuống còn 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ.

Sau khi khấu trừ thời gian tạm giam 116 ngày, bà được xác định đã chấp hành xong hình phạt. Bản án xác định vụ án gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước; bà Loan và doanh nghiệp được xác định hưởng lợi 297 tỷ đồng.