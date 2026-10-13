Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa thông qua quyết định ngày 12/10 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cụ thể, người đại diện theo pháp luật dự kiến được thay đổi từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan, cùng chức danh Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị giao ông Lại Thế Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại điều hành Quốc Cường Gia Lai.

Như vậy, bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại vị trí điều hành cao nhất tại Quốc Cường Gia Lai sau hơn 2 năm rời ghế Tổng Giám đốc. Trong thời gian bà Loan không trực tiếp điều hành, ông Nguyễn Quốc Cường đảm nhiệm vị trí này.

Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960, là người sáng lập và gắn bó với quá trình phát triển của Quốc Cường Gia Lai. Bà từng giữ chức Tổng Giám đốc trong nhiều năm và được xem là nhân vật có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp bất động sản này.

Tháng 7/2024, bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến những sai phạm trong quá trình chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM). Sau đó, ông Nguyễn Quốc Cường được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai.

Đáng chú ý, việc bà Loan trở lại điều hành doanh nghiệp diễn ra chỉ ít ngày sau diễn biến mới trong vụ án liên quan đến bà.

Theo thông tin công bố ngày 9/10/2026, tại phiên tòa phúc thẩm, bà Loan được giảm hình phạt xuống còn 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Sau khi đối trừ thời gian đã bị tạm giam, bà được xác định đã chấp hành xong hình phạt.

Quốc Cường Gia Lai là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, có trụ sở tại Gia Lai và nhiều dự án tại khu vực phía Nam. Cổ phiếu QCG của doanh nghiệp được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Việc bà Loan trở lại vị trí Tổng Giám đốc đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong bộ máy điều hành Quốc Cường Gia Lai, sau giai đoạn ông Nguyễn Quốc Cường trực tiếp đảm nhiệm vai trò này.