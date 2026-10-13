Bà Nguyễn Thị Như Loan quay lại làm Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) ngày 12/10 thông báo thay đổi Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan.

Quyết định được công bố không lâu sau khi Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM giảm hình phạt đối với bà Loan từ 18 tháng tù cho hưởng án treo xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Sau khi khấu trừ thời gian tạm giam, bà đã chấp hành xong hình phạt trong vụ án liên quan khu đất “vàng” rộng 6.000 m² tại số 39-39B Bến Vân Đồn bị chuyển nhượng trái pháp luật sang tư nhân.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (đứng giữa) tại phiên họp cổ đông thường niên của Quốc Cường Gia Lai năm 2025.

Trước đó, bà Loan từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Giữa năm 2022, vị trí Chủ tịch HĐQT được chuyển giao cho ông Lại Thế Hà, trong khi bà tiếp tục làm Tổng giám đốc cho đến khi bị bắt vào giữa tháng 7/2024. Sau đó, ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan, đảm nhiệm vị trí này.

Thành lập năm 1994, tiền thân là doanh nghiệp chuyên cung cấp gỗ xẻ và sản phẩm gỗ xuất khẩu, Quốc Cường Gia Lai sau đó mở rộng sang các lĩnh vực bất động sản, cao su và thủy điện.

Theo báo cáo thường niên công bố hồi tháng 4, bà Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương ứng 37,05% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, bà có quyền phủ quyết một số quyết định quan trọng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định áp dụng.

Trong nửa đầu năm nay, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu 80 tỷ đồng, bằng khoảng một phần ba cùng kỳ năm trước và thấp hơn đáng kể so với mục tiêu doanh thu 2.403 tỷ đồng được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên.

Dù vậy, nhờ khoản thu bất thường từ thanh lý và bán nhà máy thủy điện, công ty báo lãi sau thuế hơn 181 tỷ đồng, gấp 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái.