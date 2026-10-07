Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng làm Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng (bìa trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Ngày 7/10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TPHCM, đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Thành ủy TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng sinh năm 1981, quê quán phường Tân Khánh, TPHCM (trước đây là phường Tân Vĩnh Hiệp, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Bà có trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng giữ chức Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM từ ngày 1/7/2025. Trước đó, bà là Giám đốc Sở GD&ĐT tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng bày tỏ, trên cương vị được giao sẽ cùng tập thể xây dựng một học viện đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết liệt trong từng hành động và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Học viện Cán bộ TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TPHCM, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy; sự quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT về đào tạo đại học, sau đại học.

Về chức năng, Học viện Cán bộ TPHCM sẽ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đội viên trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị xã, phường, đặc khu, thành phố và theo phân cấp nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu và tư vấn về chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển của TPHCM về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đô thị-môi trường, hội nhập và phát triển bền vững, những vấn đề liên quan phát triển vùng.

Cung cấp thông tin và dự báo tình hình kinh tế-xã hội; xuất bản tạp chí khoa học và các tài liệu, giáo trình. Nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và các hoạt động tư vấn, đào tạo, tập huấn.