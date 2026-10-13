Bà Nguyễn Thị Minh Hiền được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Lào Cai

Là trung tâm thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu của tỉnh, phường Lào Cai hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp, 29 hợp tác xã và trên 5.000 hộ kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, còn gặp khó khăn về vốn, mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thị trường và tiếp cận thông tin chính sách.

Sự liên kết giữa các doanh nghiệp chưa chặt chẽ, thiếu tổ chức đại diện làm cầu nối với cấp ủy, chính quyền. Từ thực tiễn đó, Hội Doanh nghiệp phường Lào Cai được thành lập nhằm tập hợp, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tạo diễn đàn trao đổi, tháo gỡ khó khăn, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Quang cảnh Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy phường, Ban Vận động thành lập hội gồm 12 thành viên đã tổ chức các buổi gặp gỡ, gửi thư ngỏ tới gần 100 đơn vị và lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo điều lệ hội. Kết quả, 86 tổ chức, cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia, gồm 85 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã, tạo nền tảng ban đầu cho việc hình thành và phát triển tổ chức hội.

Các hội viên Hội Doanh nghiệp phường Lào Cai hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm xây dựng, thương mại, dịch vụ, sản xuất, du lịch, tài chính - ngân hàng, vận tải, giáo dục và bất động sản.

Hội ra đời với mục đích tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn; kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực hội viên; phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp tới cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân phường Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Lào Cai khóa I gồm 19 thành viên, Ban Thường vụ gồm 9 thành viên. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Doanh nghiệp phường Lào Cai xác định trọng tâm là phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền; tăng cường liên kết, hợp tác kinh doanh và nâng cao năng lực hội viên; xây dựng tổ chức hội đoàn kết, minh bạch, hoạt động thực chất, mang lại giá trị thiết thực cho hội viên.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Đảng ủy phường Lào Cai mong muốn Hội Doanh nghiệp sẽ trở thành cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền; duy trì đối thoại thường niên, tăng cường liên kết, hỗ trợ hội viên chuyển đổi số và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Sự ra đời của Hội Doanh nghiệp phường Lào Cai mở ra chặng đường mới, để tiếng nói của doanh nghiệp được lắng nghe nhiều hơn và cộng đồng doanh nghiệp có thêm “ngôi nhà chung” tin cậy.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND phường Lào Cai phát biểu và chúc mừng đại hội.

Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND và UBND phường Lào Cai tổ chức gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn; đồng thời trao giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (ảnh dưới).