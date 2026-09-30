Bà Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp 1,1 tỷ đồng hỗ trợ các bị cáo khác khắc phục hậu quả

Chiều nay (30/9), phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan đã không thể diễn ra phần tuyên án như dự kiến.

Tại phiên tòa, một số luật sư đề nghị HĐXX cho quay lại phần xét hỏi để bị cáo có thời gian khắc phục hậu quả; trình bày thêm về phần khắc phục hậu quả vụ án.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy đề nghị của các luật sư là hoàn toàn chính đáng, phù hợp với các quy định của pháp luật nên đã quyết định quay lại phần hỏi thay vì tuyên án như dự kiến.

Theo bản án sơ thẩm, tổng số tiền ngân sách nhà nước bị thất thoát, lãng phí do hành vi của các bị cáo (trừ bị cáo Lê Thanh Thiêm) gây ra là hơn 803 tỷ đồng. Trong đó, số tiền gây thất thoát là hơn 70 tỷ đồng và số tiền gây lãng phí là hơn 733 tỷ đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các điều luật, buộc các bị cáo liên quan phải có nghĩa vụ liên đới nộp toàn bộ số tiền hơn 803 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ nghĩa vụ tương ướng với vai trò, hành vi của từng bị cáo.

HĐXX cấp phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan. Ảnh: Phạm Hải

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 73 tỷ đồng tiền gây lãng phí và hơn 35 tỷ đồng tiền bị thất thoát. Tòa án cấp phúc thẩm xác định cựu Bộ trưởng đã khắc phục xong hậu quả vụ án.

Các bị cáo xin thêm thời gian để khắc phục hậu quả vụ án

Trả lời thẩm vấn tại tòa, một số bị cáo xin HĐXX cấp phúc thẩm cho thêm thời gian để bàn bạc với gia đình trong việc nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phạm Hải

Khi được hỏi về việc có khắc phục thêm hậu quả vụ án không, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Ban YTTĐ) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ) trình bày: Số tiền mà họ bị buộc phải khắc phục là quá lớn so với điều kiện kinh tế của gia đình.

“Bị cáo không còn khả năng trả số tiền rất lớn như vậy, nhưng bị cáo sẽ bàn với gia đình về việc có thể dùng tiền trong tài khoản đang bị phong tỏa của bị cáo để khắc phục thêm”, trình bày của bị cáo Thắng.

Trong khi đó, bị cáo Tuấn trình bày: “Số tiền mà bản án sơ thẩm buộc bị cáo phải khắc phục là rất lớn. Bị cáo sẽ bàn bạc thêm với gia đình về việc khắc phục thêm hậu quả vụ án”.

Ngay sau đó, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, trong chiều nay hoặc sáng mai, gia đình cựu Bộ trưởng sẽ nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các bị cáo khác.

Trước diễn biến của phiên tòa, đại diện VKS đưa ra ý kiến: Để có thời gian cho các bị cáo tiếp tục khắc phục triệt để hậu qủa vụ án, phần tranh tụng sẽ chuyển sang chiều mai. Khi đó phía VKS mới có cơ sở để đưa ra quan điểm luận tội, đề xuất mức án đối với các bị cáo.

Luật sư của bà Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị tòa hoãn trong 3 ngày để các bị cáo có đủ thời gian thu xếp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định dành chiều nay và sáng mai cho các bị cáo khắc phục thêm hậu quả vụ án.

14h chiều mai (1/10) phiên tòa sẽ tiếp tục.