Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án còn 3 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 7/10, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của 10 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) đã nộp xong toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả. Bà Tiến đã xuất trình văn bản của các đơn vị thuộc Bộ Y tế với nội dung xin giảm nhẹ tội cho bà. Các cán bộ của một số đơn vị thuộc Bộ Y tế cũng có đơn xin giảm trách nhiệm hình sự cho bà Tiến, xin cho bà được cải tạo ngoài xã hội.

HĐXX cũng ghi nhận việc gia đình bà Tiến có công với cách mạng, bị cáo nộp thêm hơn 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Do đó, HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bà Kim Tiến, buộc bị cáo phải nhận mức án 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bà Tiến 6 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Đối với những bị cáo khác, HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) 22 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Tuấn 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị tuyên phạt 29 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Tòa án cấp sơ thẩm trước đó phạt ông Thắng 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

4 bị cáo được HĐXX tuyên giữ nguyên hình phạt nhưng cho chuyển thành án treo gồm: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm), Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) và Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng).

Tòa án cấp sơ thẩm trước đó tuyên phạt 4 bị cáo trên mức án 3 năm tù.

HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt các bị cáo: Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) 4 năm 6 tháng tù; Đào Xuân Sinh (GĐ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) 2 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Thiêm (GĐ Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) 6 năm 6 tháng tù.

Vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn của Nhà nước

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội với lỗi cố ý, gây thất thoát, lãng phí số tiền lớn của Nhà nước. Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước đã được sớm đưa ra xét xử.

Khi quyết định hình phạt, HĐXX đã xem xét việc các bị cáo xuất trình bằng chứng thể hiện nỗ lực khắc phục thêm hậu quả vụ án.

Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có đơn đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm ghi nhận việc hai cơ sở 2 của hai bệnh viện đã được đưa vào sử dụng hiệu quả. HĐXX coi đây là tình tiết cần được xem xét.

Theo HĐXX, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã thể hiện thái độ rất ăn năn, hối cải, trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp số tiền rất lớn để khắc phục hậu quả vụ án.