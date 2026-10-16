Bà Nguyễn Thị Bình – Ngọn lửa soi đường cho những 'đoá hoa kiên cường' thời đại mới

Thông qua các hoạt động văn nghệ, sân khấu hoá lịch sử và giao lưu kiến thức, chương trình góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần học tập, rèn luyện trong học sinh. Hình tượng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, với bản lĩnh và những đóng góp trên mặt trận ngoại giao, là nguồn cảm hứng xuyên suốt chương trình.

Tổ Ngữ văn – Giáo dục công dân đã xây dựng chương trình ngoại khoá theo hướng kết hợp giáo dục truyền thống với trải nghiệm thực tế, giúp học sinh tìm hiểu những tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam.

Quang cảnh buổi sinh hoạt ngoại khoá với chủ đề “Tự hào phụ nữ Việt Nam – Những đoá hoa kiên cường” tại Trường THCS Võ Thị Sáu.

Các hoạt động được thiết kế sinh động, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, tìm hiểu lịch sử và giao lưu kiến thức, tạo không khí gần gũi, tăng cường sự gắn kết giữa thầy và trò.

Ban Giám hiệu và giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu tham dự chương trình ngoại khoá nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Mở đầu chương trình, tiết mục múa “Một thoáng quê hương” do các giáo viên Tổ Ngữ văn – Giáo dục công dân biểu diễn, mang đến không khí nhẹ nhàng, sâu lắng. Những tà áo dài duyên dáng góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Nữ cán bộ, giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu trình diễn áo dài trong chương trình ngoại khoá.

Phát biểu khai mạc, thầy giáo Dương Phúc Định, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn – Giáo dục công dân, nhấn mạnh những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ và ý nghĩa của việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Từ hình tượng nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình, thầy Định gợi mở những bài học về lòng yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm; đồng thời khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu thương và hình thành lối sống có lý tưởng.

Thầy giáo Dương Phúc Định, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn – Giáo dục công dân, phát biểu ôn lại truyền thống Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm lịch sử “Nụ cười và khí phách” do học sinh Lớp 9/12 dàn dựng. Thông qua việc tái hiện hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình tại Hội nghị Paris, các em khắc hoạ phong thái tự tin, trí tuệ và bản lĩnh của nhà ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế.

Học sinh Lớp 9/12 tái hiện Hội nghị Paris qua tiểu phẩm lịch sử “Nụ cười và khí phách”.

Những lời thoại thể hiện ý chí độc lập, tự chủ cùng tinh thần kiên định của dân tộc góp phần giúp học sinh hiểu hơn về vai trò của ngoại giao trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước. Qua hình thức sân khấu hoá, lịch sử trở nên gần gũi, sinh động, nhắc nhớ những dấu mốc quan trọng của lịch sử đất nước cho các em.

Phần giao lưu kiến thức cũng thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh. Các câu hỏi xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp và cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước của Madam Nguyễn Thị Bình giúp các em củng cố kiến thức, hiểu thêm về tinh thần yêu nước, sự kiên định và những đóng góp của bà đối với đất nước.

Học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình.

Không khí chương trình tiếp tục sôi nổi với ca khúc “Cô gái mở đường” qua phần trình bày của em Tạ Nguyễn Như Ý, Lớp 8/7, cùng tiết mục tốp ca múa “Tự hào trường Võ Thị Sáu vươn xa”. Những giai điệu giàu cảm xúc góp phần tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời lan toả tinh thần lạc quan và ý chí vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Em Tạ Nguyễn Như Ý, lớp 8/7, trình bày ca khúc “Cô gái mở đường” tại chương trình.

Buổi sinh hoạt ngoại khoá khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp. Những lời chúc mừng và tình cảm của học sinh dành cho các cô giáo nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) góp phần làm nổi bật ý nghĩa tri ân của chương trình.

Học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với các cô giáo nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Thông qua chương trình, hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình cùng những tấm gương phụ nữ Việt Nam kiên cường trở thành nguồn cảm hứng để học sinh noi theo.

Từ mái trường THCS Võ Thị Sáu, những bài học về lòng yêu nước, bản lĩnh, tri thức và tinh thần trách nhiệm được tiếp nối, góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống đẹp, khuyến khích thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam./.