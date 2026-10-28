Bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Tô Hải và CEO Vietcap chi 330 tỷ đồng mua cổ phiếu BVBank

Theo Quyết định ngày 26/10/2026, HĐQT BVBank đã thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và danh sách nhà đầu tư được phân phối lại lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết.

Trong đợt phát hành này, BVBank dự kiến chào bán 320,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động tối đa 3.204 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền mua chỉ đạt gần 232,6 triệu đơn vị, tương đương 72,6% lượng chào bán.

Như vậy, có gần 87,8 triệu cổ phiếu chưa được cổ đông đăng ký mua. BVBank quyết định phân phối lại 87,5 triệu cổ phiếu cho 10 nhà đầu tư cá nhân với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 875 tỷ đồng.

Hai người được phân phối nhiều nhất là ông Trần Minh Chí và bà Tôn Minh Phương, mỗi người 18 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến bỏ ra 180 tỷ đồng. Hai nhà đầu tư này chiếm hơn 41% tổng lượng cổ phiếu được phân phối lại.

Bà Tôn Minh Phương hiện là Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI), doanh nghiệp do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT. Bà Phương đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Vietcap từ tháng 11/2025, thay ông Tô Hải.

Một cái tên khác trong danh sách là ông Tô Hải, được phân phối 12 triệu cổ phiếu, trị giá 120 tỷ đồng. Ông Tô Hải được biết đến là người giữ chức Tổng giám đốc Vietcap từ khi doanh nghiệp thành lập năm 2007 cho đến năm 2025. Sau khi rời vị trí điều hành, ông tiếp tục là Thành viên HĐQT Vietcap.

Ngoài ra, danh sách còn có ông Nguyễn Lân Trung Anh - Thành viên HĐQT Vietcap, được phân phối 2 triệu cổ phiếu, tương ứng 20 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài đến hết ngày 2/11/2026. Số cổ phiếu được phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong danh sách được phân phối lại cổ phiếu còn xuất hiện ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Tổng giám đốc BVBank, phụ trách nhân sự, hành chính, truyền thông và thương hiệu.

Một cái tên khác là ông Trần Minh Chí, người được phân phối 18 triệu cổ phiếu, trị giá 180 tỷ đồng. Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên tại cuối năm 2025, ông Chí đã nắm giữ hơn 7,16 triệu cổ phiếu BVB, tương đương 1,12% vốn.

Tương tự, ông Tô Hải từng nắm giữ hơn 17,76 triệu cổ phiếu, tương đương 2,77% vốn BVBank tại cuối năm 2025. Trong khi đó, ông Nguyễn Lân Trung Anh và ông Võ Thành Lâm lần lượt sở hữu hơn 15 triệu và 14,19 triệu cổ phiếu tại thời điểm cuối năm 2025.

Ông Ngô Quang Trung cũng là cái tên đáng chú ý khi từng giữ chức Tổng giám đốc BVBank. Tại cuối năm 2025, ông Trung nắm giữ khoảng 19,4 triệu cổ phiếu, tương đương 3,03% vốn điều lệ ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Quý III/2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 278 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BVBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 825 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước.

So với mục tiêu lợi nhuận 700 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngân hàng đã hoàn thành 118% kế hoạch năm. Như vậy cho đến thời điểm này, BVBank là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống hoàn thành kế hoạch cả năm 2026.

Động lực nổi bật đến từ tăng trưởng nguồn thu cốt lõi. Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ tạo nền tảng cho kết quả lợi nhuận lũy kế. Thu nhập ngoài lãi cũng ghi nhận các phục hồi tích cực trong Quý III, đến từ các nguồn thu dịch vụ, ngoại hối,.... Lũy kế 9 tháng thu nhập ngoài lãi đạt 228 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Sự cải thiện về hiệu quả vận hành là yếu tố tiếp theo giúp tăng trưởng thu nhập chuyển hóa thành lợi nhuận. Trong 9 tháng, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm 5,8 điểm phần trăm, góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh. Điều này cho thấy phần lớn mức tăng lợi nhuận của BVBank đến từ sự mở rộng của thu nhập cốt lõi và tối ưu vận hành.

Cùng với kết quả lợi nhuận, quy mô hoạt động của BVBank tiếp tục mở rộng. Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 145.200 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng đạt hơn 85.540 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm, gắn liền với định hướng chiến lược tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Tổng huy động đạt hơn 134.000 tỷ đồng, tăng 8,7%; trong đó huy động vốn thị trường 1 đạt hơn 108.500 tỷ đồng, tăng 10,6%. Nguồn vốn từ khách hàng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, hỗ trợ ngân hàng đáp ứng nhu cầu tín dụng và chủ động điều hành kinh doanh.

Nhằm củng cố an toàn vốn và mở rộng dư địa tăng trưởng, BVBank đang hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên.