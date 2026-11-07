Bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Tô Hải cùng 2 lãnh đạo Vietcap chi 649 tỷ đồng, sở hữu 13% vốn BVBank

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) đã công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo báo cáo, ngân hàng đã phân phối thành công hơn 320,088 triệu cổ phiếu trên tổng số 320,4 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, đạt tỷ lệ 99,9%.

Đợt phát hành được thực hiện với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị huy động dự kiến là 3.204,1 tỷ đồng. Thời gian cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 29/9 đến ngày 19/10/2026. Ngân hàng kết thúc đợt chào bán vào ngày 2/11/2026.

Theo kết quả công bố, có 232,588 triệu cổ phiếu được phân phối thông qua việc thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu, tương đương 72,59% tổng lượng chào bán. Số tiền thu được từ nhóm cổ đông này đạt hơn 2.325,8 tỷ đồng.

Đối với 87,822 triệu cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được đăng ký mua hết, BVBank tiếp tục phân phối 87,5 triệu cổ phiếu cho 10 nhà đầu tư, thu về 875 tỷ đồng. Trong số này, có 9 nhà đầu tư đồng thời là cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua trong đợt chào bán.

Theo danh sách công bố, bà Nguyễn Thanh Phượng được phân phối 3 triệu cổ phiếu BVB. Cùng tham gia đợt phân phối này còn có 3 thành viên HĐQT Chứng khoán Vietcap, gồm bà Tôn Minh Phương, ông Tô Hải và ông Nguyễn Lân Trung Anh, với số lượng lần lượt là 18 triệu, 12 triệu và 2 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh nhóm lãnh đạo Vietcap, ông Trần Minh Chí cũng được phân phối 18 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, ông Ngô Quang Trung, cựu thành viên HĐQT BVBank được phân phối 7 triệu cổ phiếu. Ông Trung từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc BVBank trước khi ông Lý Hoài Văn tiếp quản chức vụ này vào tháng 10/2025.

Danh sách còn có ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự, Hành chính, Truyền thông và Thương hiệu của BVBank, được phân phối lại cổ phiếu, với số lượng 8,5 triệu đơn vị.

Sau khi hoàn tất phân phối bổ sung, BVBank còn 321.829 cổ phiếu chưa bán hết. Hội đồng quản trị quyết định hủy bỏ số cổ phiếu này và không tiếp tục phân phối.

Tổng số tiền ngân hàng thu được từ đợt chào bán đạt hơn 3.200,88 tỷ đồng. Chi phí phát hành là 370,4 triệu đồng, gồm phí tư vấn phát hành 330 triệu đồng, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 25 triệu đồng và chi phí cung cấp danh sách người sở hữu chứng khoán 15,4 triệu đồng.

Sau khi trừ chi phí, số tiền thu ròng từ đợt chào bán đạt hơn 3.200,51 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu lưu hành của BVBank tăng từ 640,8 triệu lên hơn 960,9 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ đạt hơn 9.609 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với trước phát hành. So với phương án ban đầu, ngân hàng còn 321.829 cổ phiếu chưa phân phối, tương ứng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo, BVBank có tổng cộng 17.193 cổ đông sau đợt chào bán, trong đó 17.143 cổ đông trong nước và 50 cổ đông nước ngoài. Các cổ đông trong nước đang sở hữu gần 99,88% vốn điều lệ, còn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chỉ khoảng 0,12%. Hiện tại, ngân hàng không ghi nhận cổ đông nào nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho BVBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.504 tỷ đồng trong năm 2026, gồm hơn 3.204 tỷ đồng từ chào bán cho cổ đông hiện hữu và 300 tỷ đồng thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).