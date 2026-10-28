Bà Nguyễn Thanh Phượng cùng nhiều lãnh đạo Vietcap xuất hiện trong danh sách phân phối cổ phiếu BVBank

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và danh sách nhà đầu tư được phân phối lại số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết.

Theo đó, BVBank dự kiến phân phối lại 87,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 10 nhà đầu tư, trong đó có bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI) cùng ba thành viên HĐQT của công ty chứng khoán này.

Cụ thể, bà Nguyễn Thanh Phượng được phân phối 3 triệu cổ phiếu BVB. Ba thành viên HĐQT Vietcap khác gồm bà Tôn Minh Phương, ông Tô Hải và ông Nguyễn Lân Trung Anh lần lượt được phân phối 18 triệu, 12 triệu và 2 triệu cổ phiếu.

Như vậy, 4 lãnh đạo Vietcap nằm trong danh sách được phân phối tổng cộng 35 triệu cổ phiếu BVB, tương ứng giá trị 350 tỷ đồng theo giá chào bán.

Ngoài ra, danh sách còn có ông Trần Minh Chí được phân phối 18 triệu cổ phiếu và ông Ngô Quang Trung, cựu thành viên HĐQT BVBank, được phân phối 7 triệu cổ phiếu. Ông Trung từng giữ chức Tổng Giám đốc BVBank trước khi ông Lý Hoài Văn đảm nhận vị trí này vào tháng 10/2025.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự, Hành chính, Truyền thông và Thương hiệu của BVBank, cũng được phân phối 8,5 triệu cổ phiếu.

Nguồn: BVBank.

Trước đó, BVBank triển khai chào bán hơn 320 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Đợt chào bán có ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/9, ngày đăng ký cuối cùng là 24/9 và thời gian phân phối dự kiến từ ngày 29/9 đến 19/10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 3.200 tỷ đồng. Số cổ phiếu được cổ đông hiện hữu mua theo quyền không bị hạn chế chuyển nhượng.

Kết thúc thời gian đăng ký, ngân hàng đã phân phối hơn 232,5 triệu cổ phiếu, trong khi hơn 87,8 triệu cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết. Trong số này, 87,5 triệu cổ phiếu được HĐQT thông qua phương án phân phối lại cho 10 nhà đầu tư nói trên.

Theo nghị quyết, thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài đến hết ngày 2/11/2026. Số cổ phiếu được phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận cho BVBank tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng. Kế hoạch này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4 thông qua, gồm hai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 547 tỷ đồng, tăng 486% so với cùng kỳ và hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm là 700 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 83.300 tỷ đồng, tăng 7,3% so với đầu năm. Tổng tài sản tăng 6,7%, lên 141.974 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng tăng gần 14%, đạt hơn 81.300 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BVB kết phiên giao dịch ở mức 10.450 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 10.045 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu BVB trong vòng một năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).