Bà Nguyễn Thanh Hải: Cần bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh

Bà Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội)

Có hiện tượng trục lợi từ việc thiếu sách giáo khoa

Ngày 21/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026. Dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tham dự phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội)

Phát biểu tại phiên họp, đề cập đến vấn đề thiếu sách giáo khoa, bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết, đến nay theo giải trình chỉ còn thiếu 900.000 đầu sách, chiếm 0,25% so với tổng số đầu sách. Nguyên nhân theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo do việc dự báo chưa được sát. Nhiều tỉnh, thành phố dự kiến miễn sách giáo khoa cho học sinh, do vậy phụ huynh chưa chủ động mua, chờ được nhà trường cung cấp.

Song theo bà Hải, thiếu tập trung ở một số đầu sách. Một bộ sách nhưng thiếu một vài quyển, rơi vào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Hậu quả của thiếu sách ảnh hưởng tới học sinh thiếu sách học. Còn phụ huynh bức xúc, mệt mỏi, tốn kém, thiệt hại về tinh thần và về vật chất. “Có hiện tượng trục lợi từ việc thiếu sách giáo khoa, nâng giá, gom sách giáo khoa bán với mức giá cao hơn ở một số tỉnh, thành phố. Xuất hiện tình trạng lừa đảo về sách giáo khoa, mua bán trên mạng với giá cao gấp nhiều lần”, bà Hải chỉ rõ, và cho hay chưa bao giờ xảy ra sự cố lớn như thế này về vấn đề thiếu sách giáo khoa.

Bà Hải đề nghị, trong thời gian tới các tỉnh, thành phố cần phải quan tâm bởi sách giáo khoa là vật thiết yếu, đi học mà không có sách giáo khoa thì không thể học được.

Liên quan tới bữa ăn bán trú, theo bà Hải đây là nội dung đã được đề cập rất nhiều lần trong các báo cáo trước đây. Do đó, Ủy ban Văn hóa và Xã hội giám sát thêm về nội dung này, bởi đây là vấn đề đã được đề cập nhiều lần.

Giải quyết dứt điểm thiếu sách giáo khoa trước ngày 25/9

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn cũng cho rằng, vấn đề sách giáo khoa thiếu ở một số địa phương là nỗi lo lắng của nhiều phụ huynh. “Trực tiếp Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương phối hợp, phải giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa, đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa và báo cáo Thủ tướng trước 25/9. Chúng tôi rất mong các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan có liên quan phối hợp để đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị của cử tri”, ông Mẫn nói.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội nêu rằng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu sách giáo khoa. Sáng nay (21/9), Thủ tướng Chính phủ đã họp và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 25/9 phải hoàn thành việc cung ứng sách giáo khoa cho các em học sinh.

Liên quan đến rà soát nội dung sách giáo khoa, theo ông Vinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ rà soát lại các nội dung của sách giáo khoa theo hướng tăng cường các nội dung về giáo dục lịch sử, đạo đức, lối sống, truyền thống quý báu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội)

Về vấn đề thiếu sách giáo khoa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, ngay trong sáng nay (21/9), Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ đã họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành liên quan để đảm bảo giải quyết dứt điểm trước ngày 25/9. Đồng thời, chỉ đạo Bộ cần xác định sách giáo khoa như là hàng hóa thiết yếu để có cơ chế quản lý cung ứng kịp thời; rà soát cơ cấu giá, nâng cao chất lượng và tiếp tục giảm giá sách giáo khoa.

Về truyền thụ kiến thức, theo Phó Thủ tướng, trọng tâm là giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, văn hóa, lịch sử và ý thức tôn trọng pháp luật. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông; tiếp tục hoàn thiện bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc; đổi mới phương pháp giảng dạy, thi và kiểm tra, đánh giá. Bộ phải công khai, minh bạch và có lộ trình để phụ huynh, học sinh chuẩn bị.

Các khoản thu phải đúng quy định, đúng mục đích

Về bữa ăn học đường và các khoản thu đầu năm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ đã chỉ thị yêu cầu công khai, minh bạch và kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn, định lượng và suất ăn thực tế. Các khoản thu phải đúng quy định, đúng mục đích. Vai trò của UBND cấp xã trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm là rất quan trọng.

Đối với vấn đề y tế, theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiểm soát giá thuốc, thiết bị y tế và an toàn thực phẩm.

"Đối với phản ánh người dân đã đóng tiền bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám mới phát hiện thẻ hết hạn, Chính phủ đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam rà soát lại quy trình thu, xác nhận, cập nhật dữ liệu; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý sai phạm nếu có, trước hết phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người đã đóng bảo hiểm", Phó Thủ tướng cho hay.