Ba người trong một gia đình thương vong sau va chạm mạnh với xe tải

Ngày 28/9, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nhật Anh.

Khoảng 16h cùng ngày, anh H.V.H. (SN 1993, trú bản Tăng Ký, xã Kim Ngân) điều khiển mô tô biển kiểm soát 73H1-459.xx, chở theo bố mẹ ruột là ông H.V.H. (SN 1964) và bà H.T.B. (SN 1963) di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây. Khi đến Km133, đoạn qua địa bàn bản Tăng Ký thì xảy ra va chạm mạnh với ô tô tải biển kiểm soát 73C-172.xx, do anh N.Đ.S. (SS 1986, trú tại bản Bang, xã Kim Ngân) điều khiển.

Va chạm mạnh khiến anh H. và bố ruột tử vong tại chỗ. Bà B. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.