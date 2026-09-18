Ba người thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học ở Philippines

Trường Trung học Quốc gia Banga, tỉnh South Cotabato, Philippines nơi diễn ra vụ xả súng. Ảnh minh họa: wikipedia

Một vụ xả súng xảy ra chiều 18-9 tại Trường Trung học Quốc gia Banga, tỉnh South Cotabato, miền Nam Philippines, khiến ba người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm 16 tuổi, và tám học sinh khác bị thương.

Reuters dẫn lời Thị trưởng Banga Albert Palencia cho biết nghi phạm là một học sinh của trường. Sau khi nổ súng, nam sinh này đã tự sát. Tám học sinh khác, từ 14 đến 17 tuổi, bị thương, trong đó bốn em đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra khoảng 13h30 trong khuôn viên trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đưa những người bị thương tới bệnh viện và mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thống đốc South Cotabato Reynaldo Tamayo Jr. kêu gọi người dân bình tĩnh sau vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Theo Thị trưởng Palencia, trước vụ việc, nghi phạm từng nói với một số người bạn rằng sẽ “thực hiện kế hoạch” sau giờ nghỉ trưa, nhưng những người này không cho rằng lời nói đó là nghiêm túc.

Giới chức địa phương cho biết khẩu súng được sử dụng trong vụ việc thuộc về gia đình nghi phạm. Thống đốc South Cotabato Reynaldo Tamayo vì vậy kêu gọi các gia đình quản lý chặt súng đạn, không để trẻ em có thể tiếp cận vũ khí.

Cơ quan chức năng cũng đang xác minh thông tin cho rằng nghi phạm từng tham gia một cộng đồng trực tuyến chuyên thảo luận về các vụ án có thật, song hiện chưa có kết luận về việc yếu tố này có liên quan đến vụ xả súng hay không.

Bộ Giáo dục Philippines cho biết đang phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng thực thi pháp luật để xác minh diễn biến vụ việc, đồng thời hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và ngừng chia sẻ các video về vụ tấn công nhằm tôn trọng nạn nhân và gia đình họ.

Theo Reuters, đây là vụ xả súng chết người thứ ba tại một trường học ở Philippines kể từ tháng 6.

Trước đó, một vụ nổ súng tại trường trung học ở Tacloban hồi tháng 6 khiến ít nhất ba học sinh thiệt mạng. Đến tháng 8, một học sinh tại thành phố Zamboanga bắn chết một bạn học trước khi tự sát.