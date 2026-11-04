Ba ngôi sao Việt kiều được gọi lên U23 Việt Nam

Chiều 4/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách 26 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 - 14/11 trên sân Pleiku.

Tiền đạo Williams Minh Hoàng được triệu tập lên U23 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 (Ảnh: Đức Đồng).

Trong đợt hội quân này, HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập nhiều gương mặt từng thi đấu tại các giải quốc tế, kết hợp với những cầu thủ trẻ đang thể hiện tốt ở cấp CLB. Đáng chú ý, danh sách U23 Việt Nam có sự xuất hiện của ba cầu thủ Việt kiều gồm Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa và Trần Thành Trung.

Williams Minh Hoàng sinh năm 2007 tại Manchester (Anh), có bố là người Anh và mẹ là người Việt Nam. Tiền đạo này trở về Việt Nam thi đấu cho CLB Công an TP.HCM từ mùa giải 2025-2026. Ngay trong mùa giải đầu tiên, Minh Hoàng ghi 6 bàn tại V-League và 3 bàn ở Cúp Quốc gia, góp phần giúp Công an TP.HCM giành chức vô địch Cúp Quốc gia.

Nhưng bước sang mùa giải 2026-2027, chân sút 19 tuổi chưa tìm lại được phong độ tốt nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV Arthur Diles, Minh Hoàng chưa ghi bàn sau 6 trận tại V-League. Dù vậy, tiền đạo này vẫn được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhờ thể hình tốt và kinh nghiệm thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp.

Một cầu thủ Việt kiều khác được triệu tập là Ngô Đăng Khoa. Tiền đạo sinh năm 2006 tại Australia, có bố mẹ đều là người Việt Nam. Đăng Khoa trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Perth Glory trước khi được trao cơ hội thi đấu tại giải vô địch quốc gia Australia (A-League).

Anh từng trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu và ghi bàn tại A-League. Sau 26 lần ra sân cho Perth Glory, Đăng Khoa trở về Việt Nam vào đầu năm 2026 để khoác áo CLB Công an TP.HCM. Tương tự Minh Hoàng, Đăng Khoa cũng gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ tại V-League mùa này khi chưa ghi bàn sau 4 trận.

Gương mặt Việt kiều thứ ba là tiền vệ Trần Thành Trung, sinh năm 2005 tại Bulgaria trong gia đình có bố mẹ là người Việt Nam. Khác với Minh Hoàng và Đăng Khoa, Thành Trung đã có thời gian làm việc cùng các đội tuyển trẻ Việt Nam. Sau hai mùa giải khoác áo CLB Ninh Bình, tiền vệ này dần trở thành cái tên quen thuộc trong những đợt tập trung U23 Việt Nam.

Trước đó, Thành Trung từng có tên trong danh sách dự kiến tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Tuy nhiên, chấn thương đùi khiến anh phải rút lui trước giải đấu. Việc được triệu tập trở lại lần này giúp Thành Trung có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời cạnh tranh vị trí trong đội hình U23 Việt Nam.

Bên cạnh ba cầu thủ Việt kiều, danh sách 26 cầu thủ còn có 7 gương mặt từng tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 vừa qua, gồm Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Quốc Toản, Lê Đình Long Vũ và Lê Văn Thuận. Đây đều là những cầu thủ đã có trải nghiệm thi đấu tại đấu trường châu lục. Việc tiếp tục được triệu tập giúp họ có thêm cơ hội phát huy kinh nghiệm và duy trì sự ổn định trong đội hình.

Ngoài ra, HLV Đinh Hồng Vinh còn trao cơ hội cho một số gương mặt mới như Vũ Quốc Anh (Hải Phòng), Nguyễn Trọng Tuấn, Tạ Xuân Trường (Hưng Yên), Bùi Thanh Đức (SLNA), Trần Gia Bảo (HAGL) và Lê Văn Quang Duyệt (Đà Nẵng).

Ở đợt tập trung tháng 11, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik tập trung cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự Casper Cup 2026 tại Ninh Bình.

Danh sách U23 Việt Nam hướng đến giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 (Ảnh: VFF).