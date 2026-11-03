Bà ngoại kể lý do Quán quân Olympia 2026 Anh Đức ước 'có 4 vòng nguyệt quế'

Ở vòng thi Về đích của trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Anh Đức trả lời sai một câu hỏi. Thái Dương giành quyền trả lời và đưa ra đáp án đúng, được cộng điểm, còn Anh Đức bị trừ điểm.

Anh Đức với câu hỏi mà bạn đã tính toán khá nhanh nhưng đưa ra kết quả không chính xác (Ảnh chụp màn hình VTV).

Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, Anh Đức không hề có vẻ mất bình tĩnh hay buồn bực mà quay lại, giơ ngón tay cái về phía Thái Dương, ra tín hiệu nể trọng bạn.

Trong cuộc thi Chung kết năm mà từng điểm số đều quý, cử chỉ nhỏ ấy là một khoảnh khắc đẹp, khiến nhiều khán giả ấn tượng: Bị mất điểm, nhưng Anh Đức không buồn mà ghi nhận năng lực của người bạn cùng thi.

Điều ước có 4 vòng nguyệt quế

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, bà ngoại của Anh Đức, kể rằng Đức rất thương các bạn, không hề coi các bạn là "đối thủ". Sau khi giành ngôi Quán quân, Đức còn buồn vì các bạn không có vòng nguyệt quế.

Đức nói với bà rằng giá mà có 4 chiếc vòng nguyệt quế để mỗi bạn được nhận một chiếc, bởi theo Đức, ai chiến thắng cũng đều xứng đáng.

Sau một trận đấu căng thẳng, điều Đức nghĩ đến còn là cảm xúc của những người bạn cùng đứng trên sân khấu với mình.

Tuy bị trừ điểm nhưng Anh Đức vẫn giơ ngón tay cái khen bạn cùng thi (Ảnh chụp màn hình).

Nghĩ tốt cho người khác là thói quen của Đức

Bà Oanh cũng kể, khi biết có một số người trên mạng nói những điều không tốt về cháu, bà lo lắng, sợ ảnh hưởng đến cháu. Nhưng Đức lại là người trấn an bà, nói rằng có lẽ mọi người hiểu nhầm mình thôi, không có gì đâu.

Anh Đức và bà ngoại dự buổi giao lưu tại báo Tiền Phong. Ảnh: Lê Vượng

Trong tuần, Đức ở Hà Nội đi học nhưng tới cuối tuần, Đức lại về Nghĩa Trụ (Hưng Yên) với bà. Qua lời bà, Anh Đức ở nhà cũng rất chăm chỉ. Cậu bạn chịu khó làm việc nhà, phụ bà chăm sóc và bế các em họ.

Chiếc vòng nguyệt quế ghi dấu chiến thắng của Anh Đức trên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia. Còn cử chỉ giơ tay khen bạn và lời ước có vòng nguyệt quế cho cả bốn người của Đức khiến khán giả đều ngưỡng mộ tinh thần đẹp của một nhà vô địch.

Anh Đức tại buổi Giao lưu tại báo Tiền Phong sau khi trở thành Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: Lê Vượng