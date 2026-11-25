Bà ngoại lập di chúc cho cháu 90m2 đất, bảy người con phản đối

Theo trình bày của bà X. (ngụ tỉnh Bình Dương cũ, nay là TPHCM), ông bà ngoại của bà có tám người con, trong đó mẹ bà là người con gái thứ năm.

Ông ngoại bà X. mất trước năm 1975, còn bà ngoại là cụ Đ. qua đời năm 2009. Khi qua đời, bà ngoại để lại thửa đất diện tích 952m2, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà ngoại năm 2006.

Do cha mẹ ly hôn, mẹ có gia đình riêng nên bà X. sống cùng bà ngoại từ nhỏ. Hai bà cháu gắn bó, nương tựa nhau trong cuộc sống.

Năm 2008, trước khi qua đời, cụ Đ. lập di chúc tại UBND xã, để lại cho bà X. phần đất diện tích 90m2 thuộc thửa đất 952m2 đứng tên cụ. Di chúc có chữ ký của người làm chứng và được UBND xã chứng thực. Sau khi lập, cụ Đ. giao bản di chúc cho bà X. lưu giữ.

Tuy nhiên, sau khi cụ Đ. qua đời, các con của cụ không đồng ý phân chia di sản theo nội dung di chúc. Hòa giải tại địa phương không thành, bà X. khởi kiện, yêu cầu Tòa án công nhận quyền thừa kế đối với diện tích 90m2. Sau đó, bà tiếp tục bổ sung yêu cầu được nhận thêm 42m2 đất thuộc hành lang bảo vệ đường bộ, nằm phía trước phần đất tranh chấp.

Cụ bà lập di chúc để lại 90m2 đất cho cháu ngoại, nhưng bị cả bảy người con phản đối. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Ở chiều ngược lại, bảy người con của cụ Đ. (ngoại trừ mẹ bà X.) không chấp nhận yêu cầu khởi kiện.

Người con cả cho rằng thời điểm lập di chúc, cụ Đ. đã 80 tuổi, sức khỏe không bảo đảm nhưng không có giấy khám sức khỏe chứng minh. Cụ Đ. không biết chữ, trong khi di chúc chỉ có một người làm chứng.

Ngoài ra, các bị đơn cho rằng nội dung di chúc không xác định rõ vị trí đất được để lại, không phù hợp với hiện trạng sử dụng đất của gia đình.

Người làm chứng là ông T. xác nhận có ký tên vào bản di chúc theo đề nghị của cán bộ tư pháp xã, khi đó ông đang là công an viên. Tuy nhiên, ông cho biết không biết văn bản mình ký là gì, cũng không nắm được nội dung di chúc.

Trong khi đó, đại diện UBND xã xác nhận việc lập và chứng thực di chúc được thực hiện đúng quy định pháp luật nhưng không còn lưu hồ sơ chứng thực để cung cấp cho Tòa án.

Di chúc chỉ có một người làm chứng vẫn hợp pháp

Xét xử sơ thẩm, TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 15 – TPHCM) không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà X. Không đồng ý với phán quyết, bà X. kháng cáo toàn bộ bản án.

Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Dương (nay là TAND TPHCM) nhận định, cụ Đ. không biết chữ nhưng di chúc được lập và chứng thực tại UBND xã. Người lập di chúc và người làm chứng đều ký tên, điểm chỉ trước mặt người có thẩm quyền chứng thực.

Căn cứ khoản 2 Điều 658 Bộ luật Dân sự năm 2005, trường hợp này không bắt buộc phải có hai người làm chứng. Quy định về việc phải có ít nhất hai người làm chứng tại Điều 656 chỉ áp dụng đối với di chúc không được công chứng hoặc chứng thực. Vì vậy, cấp sơ thẩm cho rằng di chúc không hợp pháp do chỉ có một người làm chứng là không đúng quy định pháp luật.

Đối với ý kiến cho rằng cụ Đ. đã 80 tuổi, không còn minh mẫn khi lập di chúc, Tòa phúc thẩm nhận định không có căn cứ chấp nhận. Pháp luật không quy định người 80 tuổi phải khám sức khỏe khi lập di chúc.

Đáng chú ý, hồ sơ bệnh án từ tháng 12/2008 đến tháng 1/2009 thể hiện cụ Đ. luôn tỉnh táo, ổn định, tiếp xúc tốt. Các đương sự cũng thừa nhận bà X. sống chung, ăn chung với cụ Đ. từ nhỏ đến khi cụ qua đời. Việc cụ Đ. để lại cho cháu ngoại 90m2 trong tổng diện tích 952m2 đất được đánh giá là phù hợp với thực tế và đạo đức xã hội.

Tuy nhiên, qua xem xét hiện trạng, Tòa nhận thấy phần đất mặt tiền đường có diện tích hạn chế, trong đó có ngôi miếu thờ lưu giữ hài cốt dòng họ. Do đó, không thể giao cho bà X. toàn bộ phần đất mặt tiền theo yêu cầu ban đầu.

Thay vào đó, Tòa phúc thẩm quyết định giao cho bà X. đủ 90m2, trong đó có 80m2 đất ở, với chiều ngang mặt tiền 3,3m, phía sau 6m, chiều dài 17,76m, liền ranh với ngôi miếu.

Từ những nhận định trên, Tòa chấp nhận kháng cáo, tuyên di chúc của cụ Đ. hợp pháp và buộc các bị đơn giao lại 90m2 đất cho bà X. Riêng yêu cầu bổ sung 42m2 đất thuộc hành lang bảo vệ đường bộ không được chấp nhận do bà X. không thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cụ Đ.

(Tham khảo Bản án số 134/2020/DS-PT ngày 19/6/2020 của TAND tỉnh Bình Dương, nay là TAND TPHCM)

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