Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Sáng 22/11, Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và khu vực trung tâm Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh).

Ngày hội tổ chức nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động, ưu tiên đoàn viên, người lao động tại khu công nghiệp được tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, giải trí và chăm sóc sức khỏe; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh; tuyên truyền, vận động xây dựng văn hóa Công đoàn, văn hóa công nhân, văn hóa an toàn lao động trong đoàn viên, người lao động.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự.

Dự chương trình còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Chính phủ…

Các đại biểu dự Ngày hội. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết, cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng và tương lai dân tộc. Người nhấn mạnh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Tiếp nối tư tưởng đó của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh và động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nhấn mạnh một quan điểm có ý nghĩa định hướng chiến lược: “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Trong tiến trình đó, với vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân lao động, xây dựng văn hóa công nhân là một bộ phận quan trọng của nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, một giải pháp quan trọng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động: Đối với giai cấp công nhân, văn hóa vừa góp phần nâng cao tri thức, bản lĩnh, tay nghề, tác phong và kỷ luật lao động, vừa bồi đắp nhân cách, lối sống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Một nền công nghiệp hiện đại không thể chỉ được tạo nên bởi máy móc, công nghệ và vốn đầu tư, mà còn phải được xây dựng từ những con người có tri thức, kỹ năng, kỷ luật lao động, trách nhiệm nghề nghiệp và văn hóa ứng xử.

Người công nhân không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân chính là chăm lo cho chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước", đồng chí Thái Thu Xương khẳng định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Để Ngày hội Văn hóa công nhân lan tỏa sâu rộng, đi vào chiều sâu và trở thành hoạt động thường xuyên, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở, duy trì và nhân rộng mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Không gian văn hóa công nhân tại doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà trọ, tạo điều kiện để đông đảo công nhân được tham gia và thụ hưởng.

Đối với đoàn viên, người lao động, cần chủ động chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn; tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng tập thể lao động vững mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Cùng với đó, gắn xây dựng văn hóa công nhân với nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn lao động; chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” do Tổng Liên đoàn phát động, góp phần nâng cao năng suất, thu nhập, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Công nhân Nguyễn Thị Hà, đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần-Tổng Công ty May Bắc Giang phát biểu hưởng ứng. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Phát biểu hưởng ứng tại Ngày hội, chị Nguyễn Thị Hà, đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần-Tổng Công ty May Bắc Giang chia sẻ: Ngày hội thể hiện rõ nét sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và địa phương đối với người lao động. Đây cũng là điểm tựa tinh thần quý báu, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa công nhân, thắt chặt khối đoàn kết giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động.

Nói về Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chị Hà nhấn mạnh, đây là dấu mốc giàu ý nghĩa lịch sử của nền văn hóa dân tộc, đồng thời là dịp để những người trực tiếp lao động sản xuất thêm trân trọng các giá trị tinh thần, bản sắc Việt Nam và môi trường làm việc văn minh, nghĩa tình. Sau sự kiện này, mỗi công nhân sẽ mang nguồn năng lượng tích cực từ ngày hội trở lại nhà máy, công trường, doanh nghiệp; không ngừng học tập, nâng cao trình độ tay nghề, hiểu biết pháp luật, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự khai trương mô hình “Không gian văn hóa công nhân” tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Pearl Global Việt Nam, phường Bắc Giang. Mô hình hướng tới xây dựng địa điểm sinh hoạt văn hóa ngay tại doanh nghiệp, tạo điều kiện để người lao động đọc sách, giao lưu, học tập, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Dự kiến, Ngày hội thu hút khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động. Không chỉ mang đến sân chơi văn hóa, thể thao sôi động, chương trình còn dành nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, phúc lợi thiết thực cho công nhân; kết hợp truyền thông về văn hóa an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh phối hợp Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ thành phố tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân lao động tham gia chương trình; Phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố đặt mục tiêu huy động khoảng 1.000 đoàn viên, công nhân lao động tham gia hiến máu nhân đạo; Phối hợp Sở Công Thương, Hội Nông dân thành phố, các đơn vị tham gia chương trình phúc lợi tổ chức 40 gian hàng phục vụ đoàn viên, người lao động và nhân dân. Ban tổ chức tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động tham gia chương trình, trị giá 350.000 đồng/người. Đặc biệt, 3.000 voucher, mỗi voucher trị giá 500.000 đồng, dành tặng công nhân tham gia Ngày hội.