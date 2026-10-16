Ba nghị quyết Trung ương 4: Đổi mới lãnh đạo, nâng cao chất lượng cán bộ

Sáng 16/10, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trình bày chuyên đề về những nội dung cốt lõi của ba nghị quyết liên quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và công tác cán bộ.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Media Quốc hội

Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng

Về Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị. Ảnh: Media Quốc hội

Nghị quyết kế thừa những quan điểm, nguyên tắc cơ bản đã được khẳng định qua các nhiệm kỳ, đồng thời phát triển tư duy xây dựng Đảng phù hợp với yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo, 4 định hướng trọng tâm và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có 6 nội dung cốt lõi.

Trọng tâm là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng, coi đây là yêu cầu thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, còn “chống” phải kiên quyết, kiên trì, nghiêm minh, bảo đảm tính giáo dục và nhân văn.

Cùng với đó, Nghị quyết yêu cầu xây dựng Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh; đề cao văn hóa của Đảng, trách nhiệm nêu gương và sự thống nhất giữa lời nói với việc làm. Công tác xây dựng Đảng phải dựa vào Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân, quán triệt quan điểm “Dân là gốc”.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Media Quốc hội

Đáng chú ý, chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được đánh giá qua năng lực lãnh đạo, cầm quyền, chất lượng quản trị quốc gia, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và kết quả phát triển đất nước. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong Đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn và quản lý Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Đối với Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết Nghị quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo, 3 mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Nghị quyết tập trung làm rõ và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện, làm thay; đồng thời phát huy đầy đủ vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của các chủ thể trong hệ thống chính trị.

Một nội dung quan trọng khác là đổi mới phân công, phân cấp, phân quyền theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy tính chủ động, sáng tạo. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết cũng cần được đổi mới căn bản, bảo đảm mỗi chủ trương, quyết sách được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tính khả thi và được thực hiện đến cùng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cần chuyển mạnh theo hướng chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm, đồng hành với quá trình tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo. Nghị quyết đặt ra yêu cầu hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, cầm quyền trên cơ sở nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, dự báo, ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ

Về Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo, 3 khâu đột phá, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, với mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, trước hết cần đổi mới tư duy về công tác cán bộ, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ để lựa chọn, xây dựng và phát triển đội ngũ, không bố trí công việc theo con người hiện có. Việc đánh giá cán bộ phải thực chất, lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và đặc biệt là kết quả, sản phẩm công việc làm thước đo chủ yếu.

Nghị quyết cũng yêu cầu đổi mới cơ chế phát hiện, tạo nguồn, lựa chọn và sử dụng cán bộ theo hướng rộng mở, thực chất hơn; coi trọng phát hiện, trọng dụng nhân tài. Đồng thời, cần tạo động lực để cán bộ cống hiến, khuyến khích và bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, đi đôi với kiên quyết sàng lọc, thay thế những người không đáp ứng yêu cầu.

Cùng với đó, việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ phải được thực hiện chặt chẽ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; hoàn thiện thể chế và ứng dụng dữ liệu, công nghệ nhằm nâng cao tính khách quan, minh bạch.

Tinh thần xuyên suốt là lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, phát huy người có tài, có đức; lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo, tạo điều kiện cho cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Ba nghị quyết có trọng tâm riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo hướng khoa học, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.