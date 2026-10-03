Ba nghệ sĩ nối tiếp con đường nghệ thuật của cha

Triển lãm có chủ để “Đi tiếp con đường của cha” bởi 3 họa sĩ trong triển lãm là 3 anh em ruột, con của họa sĩ Hồng Vân - một họa sĩ tự do, mộc mạc, được biết đến qua nhiều bức sơn dầu khổ lớn.

Các nghệ sĩ và khách mời tại triển lãm. Ảnh: Vân Bùi

Nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng, họa sĩ Mai Trang (Maj Trang Olson) và nhà điêu khắc Vân Thuyết (Nguyễn Hồng Mỹ) chọn hướng đi riêng trong nghệ thuật, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần tiếp nối con đường sáng tạo mà người cha đã đặt nền móng.

Họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà giáo Nguyễn Hồng Hưng mang đến những tác phẩm điêu khắc giàu tính triết lý, ghi dấu ấn bởi tư duy không gian sâu sắc và cấu trúc nghịch lý.

Họa sĩ, nhà điêu khách Nguyễn Hồng Hưng bên tác phẩm của mình. Ảnh: Vân Bùi

Là một nhà nghiên cứu và giáo dục nghệ thuật, nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng tiên phong đưa môn “Nguyên lý thị giác” vào giảng dạy tại nhiều trường đại học, đồng thời là tác giả của hai cuốn sách “Nguyên lý Design thị giác” và “Bố cục thị giác”. Ông có tác phẩm đoạt giải cao tại Triển lãm Điêu khắc toàn quốc và có tác phẩm điêu khắc hiện được lưu giữ trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Một số tác phẩm của họa sĩ Mai Trang. Ảnh: Vân Bùi

Họa sĩ Mai Trang giới thiệu với công chúng những tác phẩm chỉn chu, sang trọng, tinh tế và đậm chất nữ tính. Tranh của bà nổi bật với nét cọ khoáng đạt, biến tấu hư ảo về mây trời, chim muông và người phụ nữ - vừa mang cảm thức thiên nhiên vừa chan chứa hoài niệm về quê hương.

Họa sĩ Mai Trang từng là nhân vật trong bức vẽ chân dung năm 1988 của danh họa Bùi Xuân Phái. Năm 1990, bà sang Thụy Điển định cư và hoạt động nghệ thuật. Đến nay, bà đã có hơn 25 triển lãm tại Thụy Điển, Italia và Việt Nam.

Người yêu nghệ thuật thưởng lãm các tác phẩm. Ảnh: Vân Bùi

Nhà điêu khắc, họa sĩ Vân Thuyết (Nguyễn Hồng Mỹ) giới thiệu với công chúng các tác phẩm tượng đồng. Ông là một nghệ sĩ đa tài, sáng tạo bền bỉ trong nhiều lĩnh vực âm nhạc, điêu khắc, hội họa và thơ ca. Trong nghệ thuật tạo hình, họa sĩ Vân Thuyết sở hữu một kho tàng tác phẩm phong phú về chất liệu (sơn dầu, sơn mài, tượng đồng...), với 27 triển lãm cá nhân và nhóm trong và ngoài nước, đạt nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) đến hết ngày 7-10.