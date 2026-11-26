Ông James Wilson Voss, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc khu vực ASEAN của EXCEL Services Corporation. Photo: Trọng Hoàng

Ông James Wilson Voss, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc khu vực ASEAN của EXCEL Services Corporation, Tổng Giám đốc EXCEL Services Vietnam JSC, nhấn mạnh điều này, đồng thời chia sẻ những cơ hội và thách thức trong phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam trong cuộc trả lời phỏng vấn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy bên lề ngày khai mạc Hội nghị Nền tảng Kinh doanh Hạt nhân châu Á (Asia Nuclear Business Platform - ANBP) 2026, ngày 25/11.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đặc biệt từ các ngành công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), điện hạt nhân đang trở thành một trong những lựa chọn quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn của Việt Nam. Tuy nhiên, để chuyển từ định hướng chính sách sang triển khai thực tế, Việt Nam không chỉ cần lựa chọn công nghệ phù hợp và chuẩn bị nguồn vốn đầu tư, mà còn phải xây dựng đồng bộ năng lực quản lý, đội ngũ nhân lực chuyên môn và hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ.

Những vấn đề trọng tâm này được trao đổi thảo luận tại Hội nghị ANBP 2026 diễn ra từ ngày 24-26/11 tại Hà Nội. Đây là kỳ tổ chức thứ 11 của sự kiện do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) chủ trì đăng cai, thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp năng lượng, nhà cung cấp công nghệ và chuyên gia quốc tế nhằm trao đổi về triển vọng phát triển điện hạt nhân tại Đông Nam Á. Chương trình năm nay tập trung vào những vấn đề thực tiễn như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chuẩn bị tài chính, lựa chọn công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng nội địa và đào tạo nhân lực cho các chương trình điện hạt nhân trong khu vực.

Được thành lập năm 1985 tại Mỹ, EXCEL Services Corporation là doanh nghiệp tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân, cấp phép, quản lý và chính sách năng lượng hạt nhân. Ảnh: Trọng Hoàng.

Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Voss nhấn mạnh nguồn nhân lực là thách thức lớn nhất, đồng thời cũng là nền tảng quyết định sự thành công lâu dài của chương trình điện hạt nhân. Ông cho rằng Việt Nam cần củng cố năng lực độc lập của cơ quan quản lý an toàn hạt nhân, hoàn thiện thiết kế trước khi ký hợp đồng xây dựng và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Theo ông, ba ưu tiên quan trọng trong ba năm tới là đào tạo và giữ chân nhân lực giỏi, tăng cường năng lực cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (VARANS), đồng thời đề cao chất lượng và tính chính trực trong toàn bộ quá trình triển khai.

Việt Nam đang khởi động lại chương trình điện hạt nhân trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng nhanh, đặc biệt từ các ngành công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, đâu là những cơ hội lớn nhất và thách thức chủ yếu mà Việt Nam phải đối mặt trong quá trình phát triển điện hạt nhân trong những năm tới?

Theo tôi, thách thức lớn nhất mà Việt Nam đang phải đối mặt chính là con người. Nguồn nhân lực cần thiết phải được chuẩn bị ở tất cả các cấp độ công việc. Lực lượng này không chỉ bao gồm các chuyên gia hạt nhân, nhân sự phụ trách mua sắm và các kỹ sư, mà còn có cả những thợ hàn, thợ điện được đào tạo và cấp chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng trong lĩnh vực hạt nhân.

Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để đào tạo và đưa lực lượng lao động này vào làm việc. Điều quan trọng là cần nhận thức rằng chương trình mà Việt Nam đang bắt đầu có thể kéo dài tới cả một thế kỷ. Đây thực sự là một giai đoạn đầy triển vọng và đáng hào hứng.

Dựa trên kinh nghiệm quốc tế của EXCEL Services Corporation trong phát triển chương trình điện hạt nhân và tư vấn, theo ông, Việt Nam cần chuẩn bị những điều kiện then chốt nào trước khi triển khai các dự án điện hạt nhân? Ngoài công nghệ và nguồn vốn, đâu là những yếu tố quan trọng quyết định thành công của một dự án điện hạt nhân?

Như tôi đã đề cập, yếu tố quan trọng hàng đầu chính là con người. Việt Nam cần đào tạo và phát triển lực lượng lao động, đồng thời bảo đảm họ có việc làm và tiếp tục gắn bó với ngành.

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (VARANS) - có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ của VARANS là thực thi các quy định về an toàn một cách độc lập, vì lợi ích của người dân và đất nước. Cơ quan này cần được xã hội tin tưởng và phải chứng minh được rằng mình đang thực hiện đúng chức năng đó. VARANS phải thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình.

Một bài học quốc tế khác được đúc kết từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia là phải hoàn thiện thiết kế trước khi ký hợp đồng xây dựng.

Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng tại một số dự án có chi phí vượt xa dự toán, nguyên nhân chính là các hợp đồng đã được ký kết quá sớm.

Ông James Wilson Voss và Nhà báo Bùi Trọng Thoan tại Hội nghị nghị Nền tảng Kinh doanh Hạt nhân châu Á (Asia Nuclear Business Platform - ANBP) 2026, diễn ra từ ngày 24 đến 26/11 tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Hoàng.

Lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn trên toàn thế giới như một thế hệ công nghệ hạt nhân mới. Theo ông, SMR có thể phù hợp với những ứng dụng cụ thể nào tại Việt Nam, chẳng hạn như các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm dữ liệu hoặc những địa điểm có nhu cầu sử dụng điện lớn và ổn định?

Tôi cho rằng hoàn toàn phù hợp. Excel đã thành lập một công ty tại Việt Nam, thông qua đó chúng tôi hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). NIC đại diện cho Bộ Tài chính trong ba khu công nghệ cao do Nhà nước sở hữu.

Chúng tôi đã và đang làm việc với NIC, đồng thời nhận thấy nhu cầu thiết yếu về nguồn cung năng lượng chất lượng cao tại các khu công nghệ cao này.

Tuy nhiên, phạm vi ứng dụng không chỉ giới hạn ở công nghệ thông tin (IT), trí tuệ nhân tạo (AI) hay các trung tâm dữ liệu. Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng một hệ thống đường sắt quy mô lớn chạy dọc trục Bắc – Nam. Đây sẽ là hệ thống vận hành bằng điện. Việt Nam có thể bố trí các lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ (microreactors) dọc tuyến đường sắt để bảo đảm nguồn điện ổn định và tin cậy cho toàn hệ thống.

Việt Nam cũng đang xây dựng các sân bay mới. Các sân bay cần nguồn điện và đặc biệt phải có độ tin cậy cao, bởi nếu nguồn điện bị gián đoạn, hoạt động của hệ thống hàng không cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Có rất nhiều hướng ứng dụng khác nhau. Điều quan trọng là phải có cách tiếp cận và triển khai một cách hợp lý, thông minh.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu đang thúc đẩy nhu cầu về nguồn điện có độ tin cậy cao, cung cấp liên tục và phát thải carbon thấp. Theo ông, điện hạt nhân, đặc biệt là SMR hoặc các lò phản ứng siêu nhỏ (microreactors), có thể đóng vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu này tại Việt Nam? Mô hình phát điện hạt nhân tại chỗ hoặc phía sau công tơ điện (behind-the-meter) có khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế hay không?

Có. Vấn đề mà NIC cũng như Bộ Tài chính nhận thấy là Việt Nam đang tham gia cuộc cạnh tranh quốc tế nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các trung tâm dữ liệu và lĩnh vực AI.

Hiện nay, một số quốc gia khác đang giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh này bởi họ có hệ thống phát điện với chất lượng cao hơn và độ tin cậy lớn hơn.

Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng những hệ thống cung cấp điện có độ tin cậy và chất lượng cao, được thiết kế chuyên biệt để phục vụ các trung tâm dữ liệu và trung tâm ứng dụng AI. Điều này sẽ góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước. Đó là điều hoàn toàn có thể thực hiện được.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường sự tham gia của công nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng điện hạt nhân và từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Theo ông, doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào những lĩnh vực nào trong chuỗi giá trị điện hạt nhân, bao gồm sản xuất thiết bị, xây dựng, kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật, vận hành và bảo dưỡng? Các doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng những tiêu chuẩn và năng lực nào để trở thành nhà cung cấp đủ điều kiện cho ngành công nghiệp này?

Chuỗi cung ứng điện hạt nhân có thể được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm những hạng mục có liên quan trực tiếp đến an toàn hạt nhân. Các hạng mục này đòi hỏi mức độ kiểm soát chất lượng và bảo đảm chất lượng cao nhất.

Hiện nay, các nhà sản xuất Việt Nam chưa đáp ứng được những yêu cầu này. Nếu muốn tham gia vào lĩnh vực đó, họ cần nâng cấp hệ thống kiểm soát chất lượng cũng như chất lượng trong hoạt động sản xuất, chế tạo.

Một điều mà không phải ai cũng biết là khoảng một nửa tổng chi phí đầu tư của các nhà máy điện hạt nhân không liên quan trực tiếp đến an toàn hạt nhân. Thay vào đó, đây là những hạng mục xây dựng, chế tạo và sản xuất thông thường nhưng đòi hỏi chất lượng cao.

Việt Nam hiện đã có một số năng lực sản xuất chất lượng rất tốt, chẳng hạn như sản xuất thép, gia công các cấu kiện và hình dạng thép, rèn kim loại, hệ thống điều khiển điện tử, quản lý xây dựng và vận tải. Có nhiều lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt Nam đã có sẵn năng lực và có thể tương đối nhanh chóng tham gia vào chuỗi cung ứng điện hạt nhân.

Để hình dung cụ thể, tổng chi tiêu cho các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 có thể lên tới 40 tỷ USD. Ít nhất một nửa giá trị này có thể được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ và nhà sản xuất trong nước.

EXCEL Services Corporation có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn kỹ thuật hạt nhân, quản lý dự án, an toàn, cấp phép và phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân. Ông có thể chia sẻ những lĩnh vực mà EXCEL Services đặc biệt quan tâm hoặc những đóng góp cụ thể mà công ty có thể thực hiện đối với chương trình điện hạt nhân của Việt Nam trong những năm tới?

Tất cả những lĩnh vực chúng tôi tập trung đều xoay quanh hai vấn đề: an toàn và đào tạo nguồn nhân lực.

Chúng tôi muốn bảo đảm rằng trong những năm tới, không chỉ mọi hoạt động được triển khai tại Việt Nam đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất, mà những tiêu chuẩn đó còn được duy trì một cách bền vững.

Điều đó có nghĩa là phải có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn cao và sẵn sàng tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành hạt nhân trong tương lai.

Đây chính là trọng tâm hoạt động của chúng tôi và cũng là lĩnh vực chúng tôi đang hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau.

Chúng tôi đã ký kết các thỏa thuận với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và một số trường đại học. Tương tự, chúng tôi cũng đang ở giai đoạn cuối của quá trình đàm phán các thỏa thuận hỗ trợ với VARANS (Cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân Việt Nam).

Như vậy, tất cả những gì chúng tôi đang thực hiện đều hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn hạt nhân một cách bền vững.

Đối với một quốc gia bắt đầu phát triển điện hạt nhân, việc xây dựng năng lực quản lý nhà nước vững mạnh, khuôn khổ cấp phép và đội ngũ chuyên gia an toàn độc lập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ kinh nghiệm của mình, theo ông, Việt Nam cần ưu tiên những vấn đề gì trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý an toàn hạt nhân đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời củng cố niềm tin của công chúng và các nhà đầu tư?

VARANS cần nhận được sự hỗ trợ ở mọi cấp độ. Năng lực và quy mô tổ chức của cơ quan này cần được tăng cường, đồng thời cần có đội ngũ chuyên gia được đào tạo chuyên sâu, có trình độ và kỹ năng cao, làm việc ở nhiều cấp độ khác nhau. VARANS phải có đủ năng lực để hoạt động với tư cách là một cơ quan quản lý độc lập.

Đây là yếu tố nền tảng đối với chiến lược và tham vọng phát triển điện hạt nhân của Việt Nam. Nếu cơ quan quản lý không đi trước các đơn vị phát triển dự án, các nhà đầu tư và chủ đầu tư sẽ không hiểu rõ những tiêu chuẩn mà họ cần đáp ứng. Vì vậy, cơ quan quản lý phải được chuẩn bị đầy đủ và luôn đi trước các đơn vị phát triển dự án.

VARANS cần nhận được tất cả sự hỗ trợ có thể. Chúng tôi đang làm việc với một số chính phủ để tìm kiếm các phương thức hỗ trợ cơ quan này, nhưng đây vẫn là một thách thức lớn đối với Việt Nam.

Một số quốc gia đã phát triển thành công các chương trình điện hạt nhân, trong khi những quốc gia khác gặp phải tình trạng chậm tiến độ, đội vốn và khó khăn trong quản lý dự án. Theo ông, Việt Nam cần rút ra những bài học quan trọng nào từ các dự án điện hạt nhân quốc tế để giảm thiểu rủi ro khi triển khai những dự án điện hạt nhân đầu tiên?

Đây thực sự là một câu hỏi rất hay. Một trong những nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng đội vốn lớn tại các dự án điện hạt nhân là yếu tố triển khai lần đầu (first-of-a-kind). Khi xây dựng một nhà máy điện hạt nhân lần đầu tiên, chi phí thường rất cao và thời gian thực hiện kéo dài.

Đó là một phần của vấn đề nhưng một phần khác cũng rất quan trọng nằm ở cách thức xây dựng hợp đồng và thời điểm ký kết hợp đồng.

Hãy lấy một ví dụ đơn giản: nếu tôi ký hợp đồng mua một chiếc ô tô mới, tôi có thể nhìn thấy chiếc xe đó và lái nó về nhà. Nhưng nếu tôi ký hợp đồng yêu cầu một đơn vị thiết kế và chế tạo cho mình một chiếc ô tô hoàn toàn mới, quá trình đó sẽ mất nhiều thời gian hơn và có thể rất tốn kém.

Vì vậy, điều Việt Nam cần làm là xây dựng và ký kết các hợp đồng một cách thông minh, có tính toán kỹ lưỡng.

Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn. Mặc dù những dự án đó không thuộc lĩnh vực hạt nhân, nhưng các bài học từ kinh nghiệm quản lý và thực hiện hợp đồng trong khu vực sẽ giúp Việt Nam hiểu rõ cần phải lựa chọn đúng thời điểm để ký kết hợp đồng.

Đó chính là điều cần thực hiện để tránh những biến động lớn về chi phí và tình trạng đội vốn nghiêm trọng.

Nếu hôm nay được tư vấn cho Chính phủ Việt Nam và ngành năng lượng, ông sẽ đề xuất ba hành động quan trọng nhất nào mà Việt Nam cần thực hiện trong ba năm tới để bảo đảm chương trình điện hạt nhân có thể chuyển từ tham vọng và định hướng chính sách sang triển khai thành công trên thực tế?

Theo tôi có ba vấn đề. Thứ nhất là con người. Việt Nam phải đào tạo, tuyển chọn và giữ chân được những người thực sự xuất sắc tại các vị trí then chốt.

Thứ hai, cần củng cố và xây dựng năng lực cho cơ quan quản lý VARANS.

Và thứ ba, tôi muốn nói một cách thật đơn giản: hãy đề cao chất lượng và tính chính trực.

Đó chính là những yếu tố sẽ mang lại thành công trong ngành công nghiệp này.

Được thành lập năm 1985 tại Mỹ, EXCEL Services Corporation là doanh nghiệp tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân, cấp phép, quản lý và chính sách năng lượng hạt nhân. EXCEL hỗ trợ các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành cũng như những chương trình phát triển điện hạt nhân mới tại Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á. Phạm vi hoạt động của công ty bao gồm tư vấn chiến lược cấp phép, xây dựng khuôn khổ quản lý, thiết kế thể chế, phân tích kỹ thuật và chính sách, hỗ trợ mua sắm và triển khai dự án trong toàn bộ vòng đời công trình. Ngày 28/7/2026, EXCEL Services Corporation công bố thành lập EXCEL Services Vietnam, đánh dấu việc mở rộng hiện diện tại Việt Nam trong bối cảnh quốc gia đang thúc đẩy kế hoạch phát triển điện hạt nhân. Ông James Wilson Voss được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc EXCEL Services Vietnam. Công ty cho biết đã thiết lập văn phòng tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, đồng thời ký các biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, hướng tới mở rộng hợp tác với các cơ quan và đối tác trong nước.