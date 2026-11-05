Ba năm, Tây Ninh ghi nhận hơn 2.000 vụ tai nạn giao thông

Thời gian qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, các chỉ số về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương đều tăng so với giai đoạn liền kề trước đó.

Cụ thể, từ ngày 15/4/2023 - 14/9/2026, toàn tỉnh xảy ra 2.097 vụ tai nạn giao thông, làm 1.523 người tử vong, 947 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính 14,181 tỷ đồng.

So với giai đoạn trước, số vụ tai nạn tăng 528 vụ, tương ứng 33,65%; số người chết tăng 359 người, tương ứng 30,84%; số người bị thương tăng 271 người, tăng hơn 40%.

CSGT Tây Ninh tăng cường kiểm tra nồng độ cồn.

Những con số trên cho thấy áp lực lớn đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Không chỉ gia tăng về số vụ, mức độ thiệt hại về người cũng đáng lo ngại, khi bình quân mỗi vụ tai nạn ghi nhận khoảng 0,73 người tử vong.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông gia tăng, trong đó có sự chủ quan của người điều khiển phương tiện, áp lực thời gian khi lưu thông và việc bố trí hạ tầng giao thông tại một số khu vực chưa thật sự bảo đảm.

Đáng nói, nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ ý thức của người lái xe, nhất là hành vi không chấp hành quy định về điều kiện cấm vượt hoặc vượt tại những nơi không được phép.

Công an tỉnh Tây Ninh kiên quyết đảm bảo tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình tai nạn giao thông, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang tập trung rà soát những vị trí có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, nhất là các điểm đen về giao thông để kịp thời có phương án xử lý.

Cùng với đó, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Việc kéo giảm tai nạn giao thông không chỉ phụ thuộc vào hoạt động kiểm tra, xử phạt của lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông.