Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Mỹ, trong khi các đặc phái viên chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chật vật tìm kiếm tiến triển trong nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã bất ngờ ghi dấu ấn với vai trò trung gian trong một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa hai bên.

Theo những người tham gia các cuộc trao đổi, trong năm qua, bà Melania Trump đã từng bước gia tăng sự quan tâm đến cuộc xung đột, xây dựng các kênh liên lạc với những nhân vật quan trọng của Nga và Ukraine thông qua Marc Beckman, người đại diện lâu năm của bà.

Nỗ lực này đã góp phần thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 ngày tại khu vực Kherson vào mùa Thu năm nay, tạo điều kiện sơ tán khoảng 800 dân thường khỏi thị trấn Oleshky, nơi bị cô lập do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tình trạng rải mìn.

Đây là một kết quả đáng chú ý trong bối cảnh các đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã trải qua gần 21 tháng thúc đẩy các cuộc đàm phán, tiếp xúc giữa Ukraine, châu Âu và Nga nhưng chưa đạt được tiến triển rõ rệt.

Marc Beckman, người đã đại diện cho bà Melania Trump hơn 20 năm, cho biết ông duy trì liên lạc với Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong hơn một năm qua. Những tháng gần đây, ông cũng thiết lập quan hệ với David Arakhamia, một trong những nhà đàm phán chủ chốt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Beckman cho biết bà Melania nhìn nhận chiến tranh là điều vô nghĩa và mong muốn thúc đẩy những nỗ lực thiết thực nhằm giảm đau khổ cho con người.

Ban đầu, Đệ nhất phu nhân Mỹ tập trung vào việc đoàn tụ những trẻ em Ukraine bị tách khỏi gia đình trong chiến sự. Bà cho biết đã hỗ trợ đưa khoảng 30 trẻ em trở về với gia đình. Sau đó, bà mở rộng nỗ lực sang một vấn đề phức tạp hơn là thúc đẩy ngừng bắn tại Oleshky, thuộc khu vực Kherson.

Nỗ lực tại Oleshky và mở rộng hơn nữa

Các quan chức Ukraine cho biết trong nhiều tháng, họ gặp khó khăn trong việc hỗ trợ dân thường tại Oleshky, khu vực do Nga kiểm soát và bị gián đoạn các tuyến cung cấp lương thực từ tháng 5 do UAV và mìn.

Bước ngoặt xuất hiện khi Dmytro Lubinets, Ủy viên Nhân quyền Ukraine, đề xuất tìm đến bà Melania Trump, dựa trên những nỗ lực trước đó của Đệ nhất phu nhân Mỹ trong việc đoàn tụ trẻ em Ukraine với gia đình.

Theo ông Beckman, ông đã tận dụng mối liên hệ với ông Dmitriev để thúc đẩy các cuộc trao đổi. Ông cho biết bản thân tham gia rà soát các phương án triển khai ngừng bắn và hỗ trợ giải quyết những bất đồng trong quá trình soạn thảo thỏa thuận.

Một trong những trở ngại là bất đồng về cách gọi và xác định địa lý của thị trấn Oleshky. Để tránh bế tắc, ông Beckman đề xuất xây dựng hai văn bản riêng: một bằng tiếng Nga sử dụng cách gọi của Moskva, văn bản còn lại bằng tiếng Ukraine sử dụng cách gọi của Kiev về khu vực này.

Ông Arakhamia cho biết phía Ukraine đã tìm đến ông Beckman khi không thể đạt được thỏa thuận với Nga trong một số vấn đề. Ông cũng cho biết người đại diện của bà Melania Trump góp phần thuyết phục phía Nga cho phép mọi cư dân Oleshky được rời khỏi khu vực mà không cần cung cấp danh sách tên trước đó.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài từ ngày 27/10 đến 1/11, cho phép khoảng 800 người dân Oleshky sơ tán sang khu vực do Ukraine kiểm soát. Đây cũng là một thử nghiệm đáng chú ý về khả năng phối hợp giữa hai bên trong việc duy trì ngừng bắn và bảo đảm an toàn cho dân thường.

Các cơ quan tình báo Nga (FSB) và Ukraine (SBU) đã liên lạc trực tiếp trong thời gian ngừng bắn, đóng vai trò kết nối với lực lượng quân sự hai bên. Theo những người tham gia thỏa thuận, hai phía thống nhất triển khai 2 UAV mỗi bên để giám sát các vi phạm có thể xảy ra.

Ngày 22/11, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã đề xuất thêm 15 địa điểm dọc chiến tuyến để triển khai các hoạt động nhân đạo tương tự, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của bà Melania Trump. Ông Arakhamia nhận định các hoạt động này có thể tạo điều kiện thử nghiệm một hệ thống giám sát ngừng bắn rộng hơn, từng được các nhà đàm phán Mỹ, Nga và Ukraine xây dựng trong các cuộc trao đổi mùa Đông trước đó. Tuy nhiên, chưa rõ Nga có đồng ý triển khai hay không.

Một cách tiếp cận mới

Nỗ lực của bà Melania Trump được đánh giá là một cách tiếp cận khác trong việc thúc đẩy các hoạt động nhân đạo giữa hai bên đang xung đột.

Một số quan chức Ukraine đánh giá cao vai trò của Đệ nhất phu nhân Mỹ, cho rằng việc duy trì liên hệ với bà có ý nghĩa trong bối cảnh quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump và những kết nối của bà với các nhân vật phía Nga.

Ông Keith Kellogg, người từng đảm nhiệm vai trò đặc phái viên của ông Trump về Ukraine, đánh giá nỗ lực của bà Melania Trump là một phương thức đàm phán mới dựa trên các tiêu chuẩn nhân đạo.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 21/11, Tổng thống Trump đánh giá vợ mình đã làm tốt công việc ngoại giao liên quan đến Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với phạm vi rộng hơn.

Tại sự kiện ở Nhà Trắng trong tháng này, bà Melania Trump đã sắp xếp các quan chức Nga và Ukraine ngồi cạnh nhau, nhằm thể hiện thông điệp về khả năng hòa giải. Bà cũng lựa chọn một số hiện vật từ kho lưu trữ Nhà Trắng để minh họa cho ý tưởng về hòa bình và sự hòa giải giữa các quốc gia từng đối đầu.

Thỏa thuận tại Oleshky đã kết thúc, chiến sự tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, theo ông Arakhamia, nhà đàm phán chủ chốt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, việc thử nghiệm các hoạt động nhân đạo tại những địa điểm khác dọc chiến tuyến có thể mở ra cơ hội cho các bước đi tiếp theo, nếu hai bên duy trì được sự phối hợp.