Bà Melania Trump sẽ chủ trì cuộc gặp giữa đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tham dự buổi lễ, trong đó Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về sức khỏe phụ nữ, do bà Melania Trump khởi xướng, tại Vườn Hồng của Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 19/10/2026. Ảnh: REUTERS/Umit Bektas.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết, bà Melania Trump sẽ trực tiếp kết nối đại diện của Nga và Ukraine tại Nhà Trắng. Đây là hai quốc gia hiện đang trong tình trạng xung đột.

Bên cạnh cuộc gặp, Đệ nhất phu nhân Mỹ dự kiến có bài phát biểu về thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, Ukraine.

Nhà Trắng không cung cấp thêm thông tin về danh tính những đại diện Nga và Ukraine tham dự, nội dung chương trình nghị sự của cuộc gặp cũng như các chi tiết liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn.