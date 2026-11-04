Bà Melania Trump sẽ chủ trì cuộc gặp đại diện Nga – Ukraine tại Nhà Trắng

“Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ trực tiếp tổ chức cuộc gặp giữa đại diện Nga và Ukraine, hai quốc gia đang trong tình trạng xung đột, tại Nhà Trắng. Sự kiện này đánh dấu một thời điểm đặc biệt trong lịch sử nước Mỹ,” Nhà Trắng cho biết trong thông báo đăng trên trang chủ đêm 3/11 giờ Việt Nam.

Nhà Trắng chưa công bố thời điểm cụ thể của cuộc gặp giữa đại diện Nga và Ukraine, song cho biết Đệ nhất Phu nhân sẽ phát biểu về thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky lúc 11h ngày 5/11 giờ miền Đông Mỹ, tức 23h cùng ngày giờ Việt Nam.

“Bà Trump đã chủ động xúc tiến các cuộc tiếp xúc giữa hai quốc gia đang có xung đột và đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky cùng khu vực xung quanh thuộc tỉnh Kherson. Thành tựu này đánh dấu một sáng kiến ngoại giao chưa từng có tiền lệ do một Đệ nhất Phu nhân Mỹ thực hiện,” thông báo của Nhà Trắng viết.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông báo trên của Nhà Trắng.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tối 23/10, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump góp phần thúc đẩy Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky.

“Hai quốc gia đã nhất trí tạm thời chấm dứt mọi hoạt động quân sự tại Oleshky để tạo điều kiện đưa hàng viện trợ nhân đạo vào thành phố và chuẩn bị sơ tán dân thường thông qua một hành lang an toàn được chỉ định,” thông báo của Nhà Trắng viết.

Theo Nhà Trắng, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và các đại diện của bà đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Nga và Ukraine nhằm thống nhất các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn cục bộ.

“Đệ nhất Phu nhân đã chủ động khởi xướng các cuộc thảo luận với cả hai quốc gia và giúp các bên đạt được sự thống nhất về mục tiêu, quy trình kỹ thuật, thời gian, phương thức triển khai và các điều khoản của thỏa thuận,” thông báo của Nhà Trắng có đoạn.

Lệnh ngừng bắn trên bắt đầu có hiệu lực từ 4h sáng ngày 27/10 theo giờ Moscow (tức 8h sáng cùng ngày giờ Việt Nam), theo Bộ Quốc phòng Nga. Đệ nhất Phu nhân Melania Trump cho biết lệnh ngừng bắn kết thúc vào ngày 1/11.

“Chiến dịch đã thành công, cung cấp hàng viện trợ thiết yếu cho khu vực và tạo điều kiện sơ tán gần 800 người. Thay mặt nước Mỹ, tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo và sự hợp tác của Nga và Ukraine trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky. Tôi hy vọng thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky sẽ trở thành nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia,” bà Trump viết trên mạng xã hội X hôm 2/11.

Thành phố Oleshky, nơi diễn ra lệnh ngừng bắn cục bộ. Ảnh: X/@lubinetzs (tài khoản X của Ủy viên Nhân quyền Quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets)

Thành phố Oleshky nằm ở miền nam Ukraine, bên bờ đối diện của sông Dnipro so với thành phố Kherson.

Theo Nhà Trắng, trước khi xung đột nổ ra, Oleshky có khoảng 24.000 cư dân. Kể từ khi xung đột bắt đầu, thành phố này luôn nằm trên tuyến đầu giao tranh, khiến phần lớn người dân phải di dời hoặc sơ tán.

“Oleshky là một thành phố nằm trên tuyến đầu của cuộc xung đột và đang bên bờ thảm họa. Những người dân còn ở lại Oleshky chủ yếu là người cao tuổi, đang rất cần được chăm sóc y tế, cung cấp thuốc men, lương thực và nước sạch”, Đệ nhất Phu nhân cho biết trong thông báo trên trang chủ Nhà Trắng tối 23/10.

“Người dân Oleshky chỉ được tiếp cận nguồn điện hạn chế, phải sinh sống giữa những tuyến đường có gài mìn và thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công quân sự. Rõ ràng, nếu không có sự can thiệp của tôi, việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào thành phố và sơ tán người cao tuổi sẽ không thể thực hiện được”, bà cho biết thêm.