Bà Melania Trump làm trung gian ngừng bắn giữa Nga và Ukraine để mở hành lang nhân đạo

Thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky áp dụng trong phạm vi thành phố thuộc tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, hiện do Nga kiểm soát.

Hai bên nhất trí tạm dừng các hoạt động quân sự tại đây để phục vụ cứu trợ và chuẩn bị sơ tán dân thường qua một hành lang an toàn được chỉ định.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng cho biết bà Melania Trump cùng đại diện của mình đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Nga và Ukraine để thống nhất mục tiêu, điều kiện và quy trình triển khai.

Các nhóm dân sự của 2 nước sẽ phối hợp đến từng nhà đánh giá nhu cầu hỗ trợ, đồng thời bố trí phương tiện cho những người có nguyện vọng rời đi.

Cùng ngày, Điện Kremlin xác nhận đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ với sự trung gian của Mỹ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga và Ukraine vẫn đang phối hợp xác định thời điểm thực hiện.

Ông khẳng định những người dân muốn rời Oleshky sẽ được phép sơ tán và hoạt động này dự kiến kéo dài ít nhất vài ngày.

Nga cũng ghi nhận đóng góp của bà Melania Trump trong việc điều phối chiến dịch nhân đạo.

Ủy viên phụ trách nhân quyền của Ukraine Dmytro Lubinets cho biết kế hoạch sẽ được triển khai từng bước, gồm ngừng bắn, chuyển hàng cứu trợ vào Oleshky và tạo điều kiện cho dân thường rời thành phố.

Theo bà Melania Trump, người dân còn ở lại Oleshky chủ yếu là người cao tuổi, đang cần được chăm sóc y tế, cung cấp thuốc men, thực phẩm và nước sạch.

Nguồn điện hạn chế, đường sá có mìn và các cuộc giao tranh khiến điều kiện sinh hoạt tại đây gặp nhiều khó khăn.

Oleshky nằm bên kia sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson, và thuộc quyền kiểm soát của Nga từ năm 2022.

Thành phố hiện còn khoảng 1.700-2.000 cư dân, phần lớn là người cao tuổi, cùng khoảng 50 trẻ em, so với khoảng 24.000 người trước chiến sự.