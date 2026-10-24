Bà Melania Trump giúp Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tại một điểm

“Hai quốc gia đã nhất trí tạm thời chấm dứt mọi hoạt động quân sự tại Oleshky để tạo điều kiện đưa hàng viện trợ nhân đạo vào thành phố và chuẩn bị sơ tán dân thường thông qua một hành lang an toàn được chỉ định,” thông báo của Nhà Trắng tối 23/10 viết.

Lệnh ngừng bắn cục bộ dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10/2026.

Theo Nhà Trắng, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và các đại diện của bà đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Nga và Ukraine nhằm thống nhất các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn cục bộ.

“Đệ nhất phu nhân đã chủ động khởi xướng các cuộc thảo luận với cả hai quốc gia và giúp các bên đạt được sự thống nhất về mục tiêu, quy trình kỹ thuật, thời gian, phương thức triển khai và các điều khoản của thỏa thuận,” thông báo của Nhà Trắng có đoạn.

Theo Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, tình hình tại Oleshky đang vô cùng nghiêm trọng.

“Oleshky là một thành phố nằm trên tuyến đầu của cuộc xung đột và đang bên bờ thảm họa. Những người dân còn ở lại Oleshky chủ yếu là người cao tuổi, đang rất cần được chăm sóc y tế, cung cấp thuốc men, lương thực và nước sạch”, Đệ nhất Phu nhân cho biết trong thông báo.

“Người dân Oleshky chỉ được tiếp cận nguồn điện hạn chế, phải sinh sống giữa những tuyến đường có gài mìn và thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công quân sự. Rõ ràng, nếu không có sự can thiệp của tôi, việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào thành phố và sơ tán người cao tuổi sẽ không thể thực hiện được”, bà cho biết thêm.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ cũng tuyên bố những người dân có nguyện vọng sơ tán sẽ được hỗ trợ và bố trí phương tiện di chuyển đến địa điểm mà họ lựa chọn. “Tôi dự đoán một số người sẽ muốn đến Nga, trong khi những người khác muốn đến Ukraine”, bà Melania Trump chia sẻ.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: X/@MELANIATRUMP (tài khoản X của bà Trump)

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow hoan nghênh những nỗ lực của Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump, đồng thời đánh giá bà có đóng góp đáng kể vào việc đạt được thỏa thuận triển khai hoạt động nhân đạo tại Oleshky, tỉnh Kherson.

“Trên cơ sở thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump, với sự tham gia trực tiếp của bà Melania Trump, bà Yana Lantratova, quan chức phụ trách vấn đề nhân quyền của Tổng thống Nga, cùng người đồng cấp phía Ukraine đã tiến hành nhiều công việc quan trọng. Hiện quân đội hai bên đang phối hợp thống nhất thời điểm ngừng bắn tại khu vực này nhằm bảo đảm triển khai hoạt động nhân đạo,” ông Dmitry Peskov cho biết trong buổi họp báo tối 23/10.

Khi phóng viên hỏi chiến dịch nhân đạo trên có thể kéo dài bao lâu, ông Peskov trả lời: “Hiện tại, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Tuy nhiên, chiến dịch này sẽ kéo dài ít nhất vài ngày”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa lên tiếng về lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky.

Oleshky nằm ở miền nam Ukraine, bên bờ đối diện của sông Dnipro so với thành phố Kherson. Theo Nhà Trắng, trước khi xung đột nổ ra, Oleshky có khoảng 24.000 cư dân. Kể từ khi xung đột bắt đầu, thành phố này luôn nằm trên tuyến đầu giao tranh, khiến phần lớn người dân phải di dời hoặc sơ tán. Hiện còn khoảng 1.700–2.000 người tại thành phố, chủ yếu là người cao tuổi gặp khó khăn trong việc sơ tán, cùng khoảng 50 trẻ em.