Bà Melania Trump chủ trì cuộc gặp thúc đẩy hòa bình Nga - Ukraine

Theo Kyiv Independent, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 5/11 đã chủ trì một cuộc gặp giữa các quan chức Nga và Ukraine tại Nhà Trắng trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm.

Đại diện phái đoàn Nga tham gia cuộc gặp là Ủy viên Nhân quyền Yana Lantratova và Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev. Trong khi đó, phái đoàn Ukraine do Ủy viên Nhân quyền Dmitry Lubinets và nghị sĩ David Arakhamia dẫn đầu.

"Nga và Ukraine đã lựa chọn các giá trị nhân đạo thay vì xung đột, rõ ràng sinh mạng của những người dân vô tội cần được đặt lên trên những chia rẽ do xung đột gây ra. Tôi hy vọng lệnh ngừng bắn tạm thời ở Oleshky sẽ là tia lửa khơi lên ngọn lửa hòa bình lâu dài", bà Melania nói trong cuộc gặp.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (phải) và Ủy viên Nhân quyền Ukraine Dmitry Lubinets. Ảnh: NYT

Sau bài phát biểu mở đầu, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã nhờ các quan chức của Moscow và Kiev chuyển những bức thư cá nhân tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bà Melania không tiết lộ nội dung của các bức thư.

Về phía Nga, ông Dmitriev đã thay mặt Tổng thống Putin cảm ơn bà Melania vì sự tham gia của bà vào chiến dịch nhân đạo, đồng thời tặng Đệ nhất phu nhân Mỹ một bức tranh do một bé gái 11 tuổi từ Oleshky vẽ.

"Các nỗ lực nhân đạo vừa qua đã giúp 34 trẻ em được đoàn tụ với gia đình tại Nga và Ukraine. Tổng thống Putin luôn đánh giá cao những nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân", ông Dmitriev cho biết.

Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Arakhamia ca ngợi chiến dịch nhân đạo ở Oleshky là "bước giảm leo thang lớn nhất" kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022, nhấn mạnh rằng người dân tại vùng Kherson cũng được hưởng lợi từ lệnh ngừng bắn tạm thời.

"Chúng tôi mong bà Melania tiếp tục nỗ lực, tìm kiếm những nhiệm vụ mới và thúc đẩy giảm leo thang nhiều nhất có thể. Thay mặt toàn thể người dân Ukraine, chúng tôi mong bà sẽ tiếp tục công việc tuyệt vời này", ông Arakhamia nói.

Tại cuộc gặp, ông Lubinets cũng trao tặng cho bà Melania Huân chương Công chúa Olga, một phần thưởng cấp nhà nước của Ukraine dành để ghi nhận những phụ nữ có thành tích nổi bật trong các hoạt động xã hội, nghề nghiệp và từ thiện.