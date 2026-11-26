Trong căn nhà nhỏ tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, mẹ Lê Thị Huế đang sống cùng con dâu là bà Võ Thị Hoàng. Tuy không còn đi lại được, ít nói, nhưng khi người thân trò chuyện, mẹ vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng một vài từ ngắn. Mọi sinh hoạt hằng ngày của mẹ đều được con cháu quan tâm, chăm sóc chu đáo như chăm một "em bé".

Bà Hoàng cho biết, mẹ Huế có 6 người con, trong đó một người đã hy sinh, hai người đã qua đời, hiện còn ba người con. Những năm tháng tuổi trẻ của mẹ gắn với ruộng đồng, với những nhọc nhằn, vất vả để nuôi các con khôn lớn. Nhưng cuộc đời mẹ cũng trải qua những mất mát quá lớn khi lần lượt tiễn chồng và con trai ra đi, mãi mãi không trở về.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Huế được các con chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo.

Năm 1966, chồng mẹ là ông Lê Viết Sô hy sinh. Thời điểm ấy, người con út của mẹ mới hơn một tuổi. Chồng hy sinh, một mình mẹ gánh vác việc gia đình, vừa làm ruộng, vừa chăm sóc, nuôi dạy sáu người con. Không có người bạn đời bên cạnh sẻ chia, mẹ lặng lẽ vượt qua những tháng ngày gian khó, dành tất cả tình thương và sự chắt chiu cho các con. Từ đó, mẹ ở vậy thờ chồng, nuôi con, một lòng gìn giữ mái ấm gia đình.

Những tưởng sau bao năm tháng vất vả, khi các con trưởng thành, mẹ sẽ được hưởng những ngày tháng bình yên bên gia đình. Thế nhưng, năm 1981, nỗi đau một lần nữa ập đến. Người con trai của mẹ là anh Lê Viết Hùng hy sinh tại chiến trường Campuchia khi đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, mẹ lại phải tiễn người con trai thân yêu ra đi. Hai người thân yêu lần lượt nằm lại nơi chiến trường, để lại khoảng trống không gì bù đắp trong cuộc đời người mẹ.

Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ Lê Viết Hùng được quy tập về nghĩa trang trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, phần mộ của con trai vẫn ở xa quê nhà. Với gia đình, việc đón hài cốt liệt sĩ về quê hương là tâm nguyện luôn được gìn giữ. Bà Hoàng kể, gia đình đã bàn bạc và dự định sau Tết Nguyên đán sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa hài cốt liệt sĩ Lê Viết Hùng về an táng tại quê nhà, về bên mẹ, bên những người thân yêu.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Huế bên con, cháu trong dịp mừng thọ 100 tuổi.

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Hoàng vừa ân cần đút cháo cho mẹ, vừa nhẹ nhàng nói: “Sang năm gia đình mình đưa bác Hùng về quê, mẹ nha!”. Mẹ Huế chậm rãi ngậm thìa cháo, rồi khẽ gật đầu. Đôi mắt mẹ ánh lên một nét cười nhẹ. Một cử chỉ giản dị, không lời, nhưng khiến những người có mặt không khỏi xúc động.

Có lẽ, ở tuổi 100, mẹ không còn nhớ được nhiều chuyện đã qua, cũng chẳng thể nói hết những điều chất chứa trong lòng. Nhưng tình cảm dành cho chồng, cho con và nỗi mong ngóng ngày gia đình sum vầy vẫn luôn hiện hữu trong sự chăm sóc, yêu thương của con cháu. Hành trình đưa người con trai trở về quê hương cũng là cách gia đình thực hiện tâm nguyện của mẹ, để sau bao năm xa cách, người con được trở về với đất mẹ, với quê hương Nghi Xuân.

Một đời tần tảo nuôi con, hai lần tiễn người thân ra chiến trường rồi đón nhận tin hy sinh, mẹ Lê Thị Huế đã dành trọn cuộc đời mình cho gia đình và quê hương, đất nước. Giờ đây, bên mái nhà bình yên, mẹ được con cháu phụng dưỡng, chăm nom. Và trong những ngày tháng cuối đời, mong ước giản dị của gia đình là sớm đưa người con liệt sĩ trở về, để mẹ Huế được gần con và để người con sau bao năm xa cách được trở về nơi mình sinh ra.