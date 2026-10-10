Bà mẹ trẻ 23 tuổi tử vong sau khi bị bạn trai đẩy xuống từ tầng 15, con gái 8 tháng tuổi sống sót kỳ diệu

Một vụ án mạng thương tâm xảy ra tại New York (Mỹ) khi Nathaly Ramirez, 23 tuổi, bị cáo buộc bị bạn trai cũ đẩy từ ban công tầng 15. Trong khoảnh khắc sinh tử, người mẹ trẻ ôm chặt con gái 8 tháng tuổi vào lòng, dùng cơ thể che chắn cho con. Ramirez không qua khỏi, trong khi em bé may mắn sống sót.

Cảnh sát New York (NYPD) đã bắt giữ Angel Carrasco, 31 tuổi, vào chiều 7/10, liên quan đến cái chết của Ramirez và hành vi mưu sát con gái cô.

Bạn trai cũ của nạn nhân đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra khoảng 3h30 ngày 6/10 tại một khu chung cư ở quận Bronx, New York.

Một người hàng xóm cho biết đã nghe thấy tiếng Ramirez kêu cứu trước khi xảy ra sự việc. Cô van xin: “Xin anh đừng làm vậy. Con tôi đang sợ. Anh nhìn mặt con xem, nó đang rất sợ!”.

Ngay sau đó, người này nghe thấy tiếng la hét cùng một tiếng động mạnh từ phía dưới tòa nhà.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, họ phát hiện Ramirez và con gái 8 tháng tuổi nằm trên mặt đất bên ngoài chung cư. Người mẹ được xác định đã tử vong tại chỗ, trong khi em bé vẫn còn sống và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 8/10, sức khỏe của bé đã dần ổn định.

Theo cảnh sát, tư thế của hai mẹ con khi được phát hiện cho thấy Ramirez có thể đã ôm chặt, dùng cơ thể che chắn cho con trong cú rơi từ tầng 15, góp phần giúp em bé sống sót.

Theo ABC7 NY, các điều tra viên tìm thấy một bó hoa trong căn hộ của Ramirez. Cảnh sát nghi ngờ Carrasco mang hoa đến với ý định hàn gắn mối quan hệ sau thời gian rạn nứt.

Mối quan hệ giữa hai người được cho là có nhiều mâu thuẫn và từng xảy ra bạo lực. Tháng 1 năm nay, Carrasco từng bị tố đột nhập vào nhà và tát Ramirez. Một người hàng xóm cũng cho biết từng nghe tiếng phá cửa căn hộ của nạn nhân vào khoảng thời gian này.

Nạn nhân và chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Carrasco rời khỏi tòa nhà sau khi vụ việc xảy ra. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm khi người này đang đi cùng một người quen.

Angel Carrasco hiện đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có giết người, mưu sát, cố ý gây thương tích và ngộ sát.

Sự ra đi của Nathaly Ramirez khiến gia đình, bạn bè và cộng đồng địa phương bàng hoàng. Một buổi lễ cầu nguyện đã được tổ chức bên ngoài tòa nhà nơi cô sinh sống để tưởng nhớ người mẹ trẻ.

Những người từng học tập và làm việc cùng Ramirez nhớ đến cô là người năng động, giàu nhiệt huyết và luôn nỗ lực theo đuổi mục tiêu.

Lishawn Alexander, quản lý cũ của Ramirez, chia sẻ rằng cô là một đồng nghiệp tuyệt vời, luôn rạng rỡ, chăm chỉ, kiên trì và tận tụy với công việc.

Trong khi gia đình và người thân đau buồn trước sự mất mát, con gái 8 tháng tuổi của Ramirez vẫn đang tiếp tục hồi phục sau biến cố. Vụ việc hiện được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.