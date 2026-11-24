Diễn viên Kim Mi Kyung là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Hàn Quốc qua nhiều vai diễn đa dạng. Mới đây, nữ diễn viên khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ về sở thích lái xe phân khối lớn và tai nạn nguy hiểm từng gặp phải trong quá khứ.

Trong một chương trình, Kim Mi Kyung tiết lộ bản thân có niềm yêu thích với xe phân khối lớn từ khi còn trẻ. Nữ diễn viên cho biết từng lén lái xe của bố một người bạn để trải nghiệm. Đến thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, cô tiếp tục tìm kiếm một sở thích có thể thực hiện một mình và quyết định đăng ký học, lấy bằng lái xe phân khối lớn.

Kim Mi Kyung tiết lộ sở thích với xe phân khối lớn. (Ảnh từ Chosun)

Tuy nhiên, niềm vui với bộ môn này không kéo dài như mong đợi. Kim Mi Kyung tiết lộ từng gặp tai nạn khi lái xe của một người khác. Nữ diễn viên không nhận ra bên cạnh có một rãnh sâu nên mất lái và ngã xuống đường. Đây là tình huống nguy hiểm, có thể dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng nếu không may xảy ra va đập mạnh.

Đáng chú ý, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của Kim Mi Kyung sau tai nạn lại không phải tình trạng sức khỏe của bản thân mà là lịch trình công việc. Nữ diễn viên nhớ lại cô đã vô cùng lo lắng và nghĩ: "Chết rồi, tôi còn phải đi quay phim". Cô thậm chí sợ bản thân bị gãy xương, ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình.

Kim Mi Kyung chia sẻ: "Đau đớn không quan trọng, nhưng liệu chuyện này có ảnh hưởng đến việc quay phim hay không?". Nữ diễn viên cho rằng nếu gặp chấn thương trong lúc đang tham gia một dự án, cô có thể gây phiền phức cho ê-kíp và những người làm việc cùng mình. Vì vậy, cô tự nhắc bản thân không nên lái xe phân khối lớn khi đang có lịch trình quay phim.

Sau sự cố, Kim Mi Kyung đã ngừng lái xe trong một thời gian dài. Dù vậy, tai nạn không khiến nữ diễn viên đánh mất hoàn toàn tinh thần yêu thích những trải nghiệm mạo hiểm. Cô tiết lộ mỗi khi có dịp ra nước ngoài, bản thân vẫn thử sức với bộ môn nhảy dù.

Chia sẻ của "bà mẹ quốc dân" Kim Mi Kyung về tai nạn với xe phân khối lớn khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Câu chuyện của Kim Mi Kyung nhận được sự chú ý bởi cách nữ diễn viên nhìn nhận sở thích cá nhân và trách nhiệm với công việc. Ngay cả trong khoảnh khắc gặp tai nạn, điều khiến cô bận tâm nhất vẫn là khả năng ảnh hưởng đến lịch trình ghi hình và những đồng nghiệp xung quanh. Đây cũng là lý do nữ diễn viên lựa chọn tạm gác lại một đam mê từng gắn bó từ thời trẻ.