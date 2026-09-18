Ba mẫu xe của OMODA & JAECOO lọt Top 10 bán chạy nhất tại Anh

Ba mẫu xe Omoda & Jaecoo lọt Top 10 xe bán chạy tại thị trường Anh trong tháng 8/2026

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh Quốc (SMMT), OMODA & JAECOO đăng ký 6.238 xe mới tại Anh trong tháng 8/2026, chiếm 6,62% thị phần. Kết quả này đưa nhóm thương hiệu lên vị trí thứ 2 trên thị trường, tăng một bậc so với tháng 7.

Đáng chú ý, ba mẫu xe của OMODA & JAECOO cùng góp mặt trong Top 10 mẫu ô tô có lượng đăng ký mới cao nhất tại Anh trong tháng 8.

Mẫu SUV JAECOO J7 xếp ở vị trí thứ 2 toàn thị trường trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Anh trong tháng 8/2026

JAECOO J7 đạt 2.022 xe đăng ký, đứng thứ 2 toàn thị trường. Đây là mẫu xe có lượng đăng ký cao nhất trong danh mục sản phẩm của OMODA & JAECOO tại Anh trong tháng 8. Theo doanh nghiệp, khách hàng cá nhân là nhóm đóng góp chủ yếu vào doanh số của mẫu SUV này.

Jaecoo J5 EV Flagship được lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa chính thức ra mắt thị trường. Đây là mẫu xe được xếp ở vị trí thứ 4 trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Anh trong tháng 8/2026. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

JAECOO J5 đứng thứ 4 với 1.670 xe đăng ký. Mẫu SUV cỡ nhỏ có lượng xe tiêu thụ từ cả khách hàng cá nhân và nhóm khách hàng doanh nghiệp, đội xe.

Mẫu SUV Omoda C5 xếp ở vị trí thứ 6 trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Anh trong tháng 8/2026

OMODA C5 đạt 1.465 xe đăng ký, xếp thứ 6. Mẫu xe được cung cấp tại Anh với các lựa chọn động cơ xăng, hybrid SHS-H và hệ truyền động thuần điện.

Kết quả của ba mẫu xe diễn ra trong bối cảnh OMODA & JAECOO tiếp tục cải thiện thứ hạng trên thị trường ô tô Anh. Trong tháng 7/2026, nhóm thương hiệu này lần đầu đứng thứ 3 toàn thị trường về số lượng xe đăng ký mới. Sang tháng 8, thứ hạng được nâng lên vị trí thứ 2, với thị phần 6,62%.

Tháng 8 thường là giai đoạn thị trường ô tô Anh có mức giao dịch thấp hơn trước thời điểm đổi biển số đăng ký mới vào tháng 9. Đây cũng là một trong những thời điểm quan trọng đối với hoạt động mua bán ô tô tại Anh.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, OMODA & JAECOO đã đăng ký tổng cộng 67.971 xe tại thị trường này. Doanh nghiệp cho biết tổng lượng xe bán ra của hai thương hiệu tại Anh đã vượt 100.000 xe trong chưa đầy hai năm kể từ khi gia nhập thị trường.

JAECOO J5 cũng ghi nhận kết quả tại một số thị trường khác. Tại Australia, phiên bản JAECOO J5 EV đạt 2.126 xe bán ra trong tháng 5/2026, đứng thứ 2 về doanh số xe điện trong tháng. Tại Đông Nam Á, mẫu xe này được phân phối tại một số thị trường như Thái Lan và Indonesia.

Tại Việt Nam, JAECOO J7, JAECOO J5 và OMODA C5 đang được phân phối chính hãng. Danh mục sản phẩm có các phiên bản sử dụng động cơ xăng, hybrid và thuần điện, tùy từng mẫu xe và phiên bản.

Theo OMODA & JAECOO Việt Nam, hệ thống phân phối của thương hiệu hiện có 40 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc. Trong đó, JAECOO J5 được sản xuất tại nhà máy OMODA & JAECOO Việt Nam.

Việc sản xuất JAECOO J5 trong nước diễn ra trong bối cảnh hãng mở rộng hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh việc phát triển hệ thống phân phối và đưa thêm các sản phẩm vào thị trường. Doanh nghiệp cho biết, đây là một phần trong kế hoạch đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam.