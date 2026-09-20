Ba mẫu xe cào cào giá gần 80 triệu đồng dành cho dân chơi Việt

Xe cào cào Dual-sport là nhóm xe được thiết kế để sử dụng trên cả đường nhựa và đường địa hình, thường có bánh trước 21 inch, bánh sau 18 inch, khoảng sáng gầm lớn, hệ thống treo hành trình dài và kiểu dáng gọn hơn xe adventure đường trường.

Tại Việt Nam, phân khúc này có sự góp mặt của nhiều mẫu xe dung tích 150-155cc với giá bán quanh mức 80 triệu đồng như Yamaha WR155R, Honda CRF150L, Kawasaki KLX150 BF hay Honda XR150L. Các mẫu xe này chủ yếu hướng đến người dùng trẻ đam mê phượt.

Sự khác biệt giữa các mẫu xe không chỉ nằm ở dung tích động cơ mà còn ở cấu hình bánh xe, hệ thống treo, chiều cao yên, trọng lượng, khả năng cung cấp phụ tùng và nguồn phân phối.

Yamaha WR155R 155cc giá 79 triệu đồng

Yamaha WR155R 2026 vừa ra mắt thị trường Việt mới đây thuộc dòng WR Series, nằm trong phân khúc xe địa hình 155cc. Xe có giá bán lẻ đề xuất 79 triệu đồng.

Yamaha WR155R có kiểu dáng đặc trưng của dòng xe địa hình, với yên phẳng, thân xe gọn, ống xả bố trí cao và khung bảo vệ động cơ. Xe sử dụng bộ vành 21 inch phía trước và 18 inch phía sau, kết hợp lốp gai đa địa hình. Khoảng sáng gầm 245mm, dung tích bình xăng 8,1 lít và trọng lượng khoảng 134kg.

Yamaha WR155R 155cc giá 79 triệu đồng. Ảnh: Yamaha Việt Nam

Hệ thống treo gồm phuộc KYB 41mm phía trước, hành trình 215mm, cùng hệ thống Link Monocross phía sau với hành trình bánh 185mm. Cấu hình này tạo khoảng không gian hoạt động cho bánh xe khi đi qua mặt đường gồ ghề, đồng thời vẫn phù hợp với nhu cầu sử dụng trên đường nhựa.

Động cơ xe là loại 4 thì, SOHC, 4 van, dung tích 155,1cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ VVA và phun xăng điện tử. Công suất tối đa đạt 12,3kW, tương đương khoảng 16,7PS, tại 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,3Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 6 cấp và bộ ly hợp Assist & Slipper.

So với các mẫu xe 150cc sử dụng động cơ làm mát bằng không khí, WR155R có lợi thế về dung tích động cơ, công nghệ VVA, hộp số 6 cấp và hệ thống làm mát bằng dung dịch.

Tuy nhiên, chiều cao yên 880mm có thể gây khó khăn hơn cho người có vóc dáng thấp, trong khi trọng lượng 134kg không thuộc nhóm nhẹ nhất trong phân khúc xe địa hình.

Kawasaki KLX150 BF 150cc giá 79 triệu đồng

Mẫu xe "cào cào" Kawasaki KLX150 BF phân phối tại thị trường Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá Kawasaki KLX150 BF trên website chính thức của đại lý Kawasaki Sài Gòn hiện được niêm yết 79 triệu đồng. Đây là mẫu xe Dual-sport 150cc có kiểu dáng gọn, yên phẳng và các chi tiết thiết kế phục vụ việc di chuyển trên địa hình.

KLX150 BF sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí, dung tích khoảng 144cc, đi cùng hộp số 5 cấp. Xe có phuộc trước dạng ống lồng, phuộc sau Uni-Trak có khả năng điều chỉnh tải trọng, cùng bộ vành 21 inch phía trước và 18 inch phía sau. Phuộc sau có hành trình khoảng 192mm.

Kawasaki KLX150 BF 150cc giá 79 triệu đồng. Ảnh: Kawasaki Sài Gòn

Xe được trang bị phanh đĩa phía trước và phía sau, tấm chắn bảo vệ động cơ, đèn hậu, đèn xi-nhan và giá đỡ biển số để đáp ứng nhu cầu lưu thông trên đường công cộng.

So với WR155R, KLX150 BF có dung tích động cơ nhỏ hơn và sử dụng hộp số 5 cấp.

Mẫu xe này có cấu hình thiên về sự đơn giản và khả năng vận hành địa hình, trong khi WR155R có động cơ tích hợp VVA, hộp số 6 cấp và các thông số công suất cao hơn.

Honda XR150L 150cc giá từ 76-79 triệu đồng

Honda XR150L là mẫu xe Dual-sport 150cc nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Tại một đại lý chuyên bán xe máy độc lạ ở Sài Gòn, mẫu xe này hiện được bán với giá dao động từ 76-79 triệu đồng tuỳ phiên bản. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn 149cc, làm mát bằng không khí, hộp số 5 cấp và hệ thống treo hành trình dài.

Honda XR150L có chiều cao yên 32,8 inch, tương đương khoảng 833mm, khoảng sáng gầm 9,6 inch, tương đương khoảng 244mm. Xe dùng phuộc trước 31mm với hành trình 7,1 inch và giảm xóc đơn phía sau có hành trình 5,9 inch.

Honda XR150L 150cc giá từ 76-79 triệu đồng. Ảnh: Japan Cars.

XR150L sử dụng động cơ 4 thì, xy-lanh đơn, dung tích 149cc, làm mát bằng không khí, OHC (trục cam đơn trên nắp máy), 2 van và dùng bộ chế hòa khí (bình xăng con). Xe sử dụng hộp số 5 cấp, phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Cấu hình động cơ làm mát bằng không khí và trang bị đơn giản giúp mẫu xe phù hợp với nhóm người dùng ưu tiên sự dễ tiếp cận và chi phí sử dụng.

So với đối thủ Yamaha WR155R, XR150L có lợi thế về chiều cao yên thấp hơn và cấu hình đơn giản. Trong khi đó, WR155R sử dụng động cơ làm mát bằng dung dịch, VVA, hộp số 6 cấp và bánh xe 21/18 inch, phù hợp hơn với định hướng Dual-sport có thông số thiên về địa hình.

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