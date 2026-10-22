Bà Mai Thị Hồng Hoa làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM

Ngày 22/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

Tại hội nghị, 100% Ủy viên Ban Chấp hành Hội có mặt đã biểu quyết thống nhất, bầu bà Mai Thị Hồng Hoa giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Đảng ủy Cơ quan MTTQ Việt Nam TPHCM và Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tặng hoa chúc mừng bà Mai Thị Hồng Hoa. Ảnh: CTV

Tân Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Trước khi được giới thiệu, bầu vào chức vụ mới, bà Mai Thị Hồng Hoa là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành (TPHCM). Ngày 21/10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định tiếp nhận và điều động bà Mai Thị Hồng Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, đến công tác tại Cơ quan MTTQ Việt Nam TPHCM, để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM.

Bà Mai Thị Hồng Hoa sinh năm 1975, quê quán tỉnh Lâm Đồng. Bà có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ Anh và Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Hiện tại, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: bà Trịnh Thị Thanh (Phó Chủ tịch Thường trực Hội), bà Huỳnh Thị Thúy Phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, bà Nguyễn Thanh Loan, Mai Thị Hồng Hoa.