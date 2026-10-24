Ba Lòng lập lại trật tự hành lang giao thông

Đường thông, hè thoáng

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Ba Lòng xác định việc lập lại trật tự ATGT, bảo đảm đường thông thoáng, an toàn gắn với đặt tên đường, đánh số nhà là những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý địa bàn, dân cư.

Ngày 12/10/2026, địa phương phát động ra quân lập lại trật tự hành lang ATGT, kết hợp đặt tên đường, đánh số nhà và chỉnh trang cảnh quan nông thôn tại các thôn, từng bước xây dựng môi trường sạch đẹp. Ngày 12 hằng tháng, Ba Lòng phát động các thôn đồng loạt tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang cây cối, bụi rậm, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Cắm biển tên đường tại xã Ba Lòng - Ảnh: D.H

Qua gần 2 tuần triển khai các hoạt động lập lại trật tự ATGT, tuyến tỉnh lộ 588A, các tuyến đường xã và đường thôn, khu dân cư trên địa bàn xã Ba Lòng được rà soát, làm sạch, phát quang và kiểm tra thường xuyên nhằm hạn chế tình trạng tái lấn chiếm. Đây cũng là một trong những việc làm cụ thể để thực hiện các tiêu chí về môi trường, cảnh quan trong xây dựng nông thôn mới.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Ba Lòng là huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và ban quản lý thôn. Công tác tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp dân và vận động trực tiếp những hộ có công trình nằm trong phạm vi giải tỏa.

Đối với các công trình, tài sản nằm trên phần đất hợp pháp của người dân nhưng thuộc phạm vi hành lang cần xử lý, địa phương vận động các hộ giữ nguyên hiện trạng, không tự ý xây mới, cơi nới; đồng thời nghiên cứu phương án hỗ trợ giải tỏa phù hợp đối với trường hợp đủ điều kiện, bảo đảm ATGT và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Việc lập lại hành lang ATGT ở xã Ba Lòng không chỉ nhằm xử lý những vi phạm trước mắt, mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Đường có tên, nhà có số

Song hành với việc lập lại trật tự hành lang ATGT, xã Ba Lòng đang triển khai đặt tên đường và đánh số nhà, tạo thuận lợi trong quản lý dân cư, đất đai, giao nhận hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, việc xác định địa chỉ còn gặp khó khăn.

Vì vậy, địa phương xây dựng phương án đặt tên đường dựa trên những địa danh quen thuộc như Ba Lòng, Triệu Nguyên, Hải Phúc, Hà Lương, Mai Sơn…, kết hợp với số thứ tự để người dân dễ nhận biết, sử dụng. Các tuyến đường cũng được xác lập số hiệu quản lý theo quy định, tạo cơ sở thống nhất trong quản lý giao thông và cập nhật dữ liệu địa chỉ.

Trưởng phòng Kinh tế xã Ba Lòng Mai Thanh Hồng cho biết, đến nay, đối với đường tỉnh và đường xã, địa phương đã triển khai đặt tên đường tại 9/9 tuyến; đối với đường thôn, đã triển khai 12/27 tuyến và lắp đặt 50 bảng số nhà. Xã phấn đấu hoàn thành việc đặt tên đường, đánh số nhà trên toàn địa bàn trong tháng 10/2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Lòng Trần Văn Chạy cho biết, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, cấp ủy, chính quyền xã tập trung hoàn thành quy hoạch chung, đồng thời ưu tiên những nhiệm vụ thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, việc đặt tên đường và đánh số nhà có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý dân cư và đời sống người dân. “Khi tên đường, số nhà được xác lập, chính quyền thuận lợi hơn trong quản lý địa bàn; người dân cũng dễ dàng hơn trong giao dịch, kinh doanh, buôn bán và thực hiện các thủ tục trên nền tảng số”, ông Trần Văn Chạy chia sẻ.

Đối với địa bàn miền núi, việc mỗi tuyến đường có tên gọi rõ ràng, mỗi ngôi nhà có số hiệu cụ thể là một bước tiến trong việc xác định địa chỉ và quản lý dân cư. Người dân thuận tiện hơn khi giao dịch, nhận hàng hóa, liên hệ công việc; các cơ quan chức năng có thêm cơ sở để cập nhật, kết nối dữ liệu, địa chỉ, phục vụ quản lý dân cư, đất đai và cung cấp dịch vụ công. Từ việc lập lại hành lang ATGT đến đặt tên đường, đánh số nhà, Ba Lòng đang từng bước tạo lập trật tự giao thông và hoàn thiện không gian dân cư, diện mạo nông thôn mới gần gũi với đời sống người dân.