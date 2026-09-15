Bà Lò Thị Thúy Hà giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La

Bà Lò Thị Thúy Hà phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030, đối với bà Lò Thị Thúy Hà - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lò Thị Thúy Hà cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tập thể Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh.

Tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh hứa sẽ không ngừng nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan đưa công tác Hội cùng phong trào phụ nữ của tỉnh nhà ngày càng phát triển vững chắc, sâu rộng trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La khoá XIV, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng bà Lò Thị Thuý Hà được tín nhiệm nhận công tác mới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kỳ vọng tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Tỉnh ủy giao phó.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2025-2030.