Ba lô đi học quá nặng gây ảnh hưởng tới chiều cao của trẻ

Không nên để ba lô, cặp sách vượt quá 15% trọng lượng cơ thể bé

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) và Hiệp hội Vật lý trị liệu Hoa Kỳ (APTA), cặp sách hay ba lô của học sinh tiểu học được khuyến nghị giữ ở mức 10% - 15% so với trọng lượng cơ thể của bé.

Điều này đồng nghĩa với việc một em học sinh nặng 20 kg chỉ nên đeo chiếc ba lô có trọng lượng tối đa từ 2,0 kg đến 3,0 kg (đã bao gồm cả sách vở, dụng cụ học tập và bình nước).

Nếu như trẻ buộc phải đeo ba lô quá nặng, điều này sẽ để lại những hậu quả lâu dài đối với cơ khớp, cột sống và dáng đi của trẻ từ rất sớm, biểu hiện thông qua những bệnh lý cụ thể như đau mỏi cơ vai, cong vẹo cột sống… thậm chí có thể làm biến dạng dáng đi.

Vì vậy, việc kiểm soát sức nặng của cặp sách nằm trong “ngưỡng vàng” này sẽ giúp giảm bớt áp lực lên vùng vai gáy, từ đó bảo vệ hệ xương khớp còn non nớt của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Một chiếc cặp đạt chuẩn bảo vệ cột sống nên đáp ứng đủ 4 tiêu chí vàng, bắt đầu từ phần dây đeo bản to (trên 5 cm) có đệm mút xốp mềm mại giúp phân bổ lực đều lên hai vai, tránh tình trạng chèn ép dây thần kinh và cản trở lưu thông máu vùng cổ vai.

Bên cạnh đó, thiết kế mặt lưng ôm sát theo độ cong tự nhiên của cột sống sẽ vừa nâng đỡ vừa thoáng khí, giúp trẻ giữ được tư thế đứng thẳng tự nhiên.

Các bác sĩ cũng khuyến nghị cha mẹ nên chọn những mẫu cặp được trang bị quai trợ lực thông minh với khóa cài ngang ngực hoặc thắt lưng. Chi tiết này giúp cố định cặp chắc chắn, giảm thiểu sự rung lắc và phân tán trọng lượng xuống các vùng cơ mạnh hơn.

Đặc biệt, trọng lượng rỗng của chiếc cặp khi chưa chứa đồ đạc chỉ nên dưới 0,8 kg để tránh tạo thêm áp lực không cần thiết lên lưng của bé.

Quy tắc “3 đúng” khi đeo cặp dành cho bé

Bên cạnh việc đầu tư một chiếc cặp đạt chuẩn y khoa, việc hướng dẫn trẻ sử dụng cặp đúng cách hằng ngày cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong quá trình bảo vệ sức khỏe học đường. Để thói quen này trở thành phản xạ tự nhiên của con, cha mẹ nên đồng hành và rèn luyện cho trẻ quy tắc “3 đúng” ngay từ những ngày đầu đến trường.

Thứ nhất là đeo đúng tư thế. Trẻ cần duy trì thói quen đeo cặp bằng cả hai vai để phân bổ đều trọng lượng, tuyệt đối không đeo lệch một bên gây vẹo cột sống, đồng thời điều chỉnh dây quai sao cho đáy cặp nằm ngay ngắn ở vùng thắt lưng, không bị trễ quá 10 cm.

Thứ hai là sắp xếp khoa học. Hướng dẫn trẻ xếp các cuốn sách, vở bài tập dày và nặng nhất ở vị trí áp sát mặt lưng, sau đó mới đến các vật dụng nhẹ hơn ra phía ngoài nhằm giảm lực đòn bẩy làm gập lưng về sau.

Cuối cùng, cha mẹ nên cùng con dọn dẹp cặp sách theo thời khóa biểu vào mỗi buổi tối, loại bỏ toàn bộ đồ chơi, truyện tranh hay các vật dụng không có trong thời khóa biểu ngày hôm sau để giữ chiếc cặp luôn ở trạng thái nhẹ nhất có thể.

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