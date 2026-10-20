Ba lô 'đất vàng' Thủ Thiêm sắp được đấu giá, khởi điểm 14.575 tỷ đồng

Khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng nhiều khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Các khu đất được quy hoạch phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ và các công trình giáo dục, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất tại khu vực này.

Đáng chú ý, khu đất ký hiệu 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12), có diện tích khoảng 1,01 ha, được quy hoạch xây dựng dự án hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, cao tối đa 25 tầng, tương đương 100 m, quy mô dân số khoảng 3.420 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án gần 11.967 tỷ đồng, trong đó giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/m²; chi phí xây dựng dự kiến khoảng 1.769 tỷ đồng. Đây là khu đất có giá khởi điểm cao nhất trong 3 khu đất phát triển nhà ở được đưa ra đấu giá lần này.

Tiếp đến, khu đất 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9), rộng khoảng 0,5 ha, được quy hoạch xây dựng tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 810 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.050 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá gần 1.745 tỷ đồng, tương đương 348 triệu đồng/m² và chi phí xây dựng khoảng 305 tỷ đồng.

Khu đất 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8), diện tích khoảng 0,86 ha, được quy hoạch phát triển dự án nhà ở, cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 1.067 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.938 tỷ đồng, trong đó giá khởi điểm đấu giá hơn 2.632 tỷ đồng, tương đương khoảng 307 triệu đồng/m².

Cả 3 khu đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, thời hạn 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho người trúng đấu giá. Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư vẫn phải hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản theo quy định.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng phê duyệt phương án đấu giá 3 lô đất ký hiệu 1.K4.1.MN, 1.K4.1.CS và 1.K4.1.PT, tổng diện tích hơn 2,1 ha, được quy hoạch xây dựng trường mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giá khởi điểm các lô đất này sẽ được xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, TP Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất, với số tiền thu về khoảng 96.800 tỷ đồng. Trong đó, 8 khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng diện tích gần 14 ha; 42 khu đất còn lại do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, với tổng diện tích gần 2,6 triệu m².