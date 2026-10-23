Bà Lê Thị Tám được bầu làm Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng

BCH Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động hơn 283 tỷ đồng, hỗ trợ gần 300.000 lượt hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nguồn lực này được sử dụng để trao 12.596 suất học bổng trị giá 18,6 tỷ đồng, hỗ trợ trường lớp, nhà ở, sinh kế, cứu trợ thiên tai và triển khai nhiều mô hình nhân ái như “Mẹ đỡ đầu”, “Vòng tay nhân ái”, “Mái nhà yêu thương - Nâng bước trò nghèo”. Các hoạt động chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em cũng góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội của thành phố.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt mục tiêu vận động từ 250 tỷ đồng trở lên để tiếp tục hỗ trợ các đối tượng yếu thế. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan đề nghị Hội kiện toàn tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, xác định bảo vệ quyền trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và gắn hỗ trợ khẩn cấp với tạo sinh kế bền vững.