Bà Le Pen khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp giữa làn sóng biểu tình

Hôm Chủ nhật (25/10), phát biểu trước khoảng 8.500 người ủng hộ tại thành phố Orléans, nhà lãnh đạo Đảng RN cam kết sẽ dẫn dắt nước Pháp bước vào một "thời kỳ hưng thịnh mới".

Bà khẳng định mục tiêu hàng đầu là khôi phục trật tự công cộng, tái thiết lập thượng tôn pháp luật và khôi phục vị thế quốc gia giữa giai đoạn đất nước đang trải qua nhiều khủng hoảng.

Với việc đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, khi các ứng cử viên từ cánh hữu, cánh tả và trung dung đều tụt lại phía sau, bà Le Pen đã cho biết cuộc bầu cử là cơ hội lịch sử để khôi phục lại vinh quang xưa của nước Pháp.

“Đây là một câu chuyện cần được viết nên, một định mệnh cần được hoàn thành”, bà nói với đám đông đang cổ vũ mạnh mẽ.

Bà Marine Le Pen, lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) trong lễ khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp 2027. Ảnh: X/Marine Le Pen

Sự kiện diễn ra trong thời điểm chính trị nhạy cảm. Nước Pháp liên tục rung chuyển bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn xuất phát từ bất bình kinh tế - xã hội.

Ngày 17/10, các cửa hàng đã bị cướp phá và hơn 2.000 người bị bắt giữ khi hàng trăm nghìn người xuống đường ở các thành phố của Pháp. Tình hình tương tự diễn ra vào cuối tuần qua, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn.

Trước những bất ổn này, Đảng RN đã tập trung vào thông điệp bảo đảm an ninh trật tự. Chương trình nghị sự của đảng cực hữu này dù đã mềm mỏng hơn trong thời gian gần đây, song vẫn giữ định hướng siết chặt nhập cư, ưu tiên lợi ích dân tộc và cắt giảm đóng góp ngân sách cho Liên minh châu Âu (EU).

Đồng hành cùng bà Le Pen trong chiến dịch tranh cử là Chủ tịch Đảng RN Jordan Bardella (31 tuổi), người được định hướng sẽ đảm nhận vị trí Thủ tướng Pháp nếu phe cực hữu giành chiến thắng.

Dù còn đối mặt với nhiều nghi ngại về tính khả thi của các chính sách kinh tế và đối ngoại, Đảng RN hiện đang ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng đảng viên và dẫn đầu ở nhiều cuộc thăm dò dư luận.

Để bảo vệ sự kiện tranh cử của Đảng RN trước nguy cơ đụng độ với các nhóm biểu tình phản đối phe cực hữu, chính quyền Pháp đã phải triển khai khoảng 3.000 cảnh sát cùng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt.