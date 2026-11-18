Bà Lê Như Hoa - Phó tổng giám đốc VietinBank. Ảnh: CTG.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) ngày 17/11 thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao tại ngân hàng.

Bà Lê Như Hoa thôi giữ chức phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/12/2026 để nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Sau khi miễn nhiệm, bà không còn là người nội bộ của ngân hàng.

Bà Hoa sinh năm 1969, có bằng Cử nhân Kế toán – Kiểm toán tại Học viện Ngân hàng và Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Nantes (Pháp). Bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc VietinBank từ ngày 1/8/2016.

Hiện ngân hàng chưa công bố nhân sự thay thế bà Hoa. Sau khi bà nghỉ hưu, ban điều hành ngân hàng gồm Tổng giám đốc Trần Mạnh Trung, 8 Phó tổng giám đốc là ông Đỗ Thanh Sơn, ông Nguyễn Đức Thành, ông Trần Công Quỳnh Lân, ông Lê Duy Hải, ông Dương Văn Quân, bà Nguyễn Bảo Thanh Vân, ông Nguyễn Việt Dũng và ông Nguyễn Thanh Tùng. Ông Nguyễn Hải Hưng tiếp tục đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2026, CTG có thu nhập lãi thuần đạt 21.816 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước (YoY), tiếp tục đóng góp lớn nhất vào nguồn thu của ngân hàng.

Ở các hoạt động ngoài lãi, VietinBank thu về 2.487 tỷ đồng lãi thuần từ dịch vụ, tăng 56,7% YoY. Ngân hàng đạt lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối 1.170 tỷ đồng, tăng 114,1% YoY; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 49 tỷ đồng, tăng 245,9% YoY. Khoản lãi thuần từ hoạt động khác cũng ghi nhận tăng trưởng 9,9% YoY, lên 3.112 tỷ đồng.

Ngược lại, ngân hàng lỗ 34 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán kinh doanh, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 216 tỷ đồng; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm 57,8% YoY, còn 54 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của VietinBank trong quý 3/2026 đạt 28.654 tỷ đồng, tăng 27,4% YoY. Ngân hàng kiểm soát mức tăng chi phí hoạt động ở 19,3%, lên 7.185 tỷ đồng, qua đó đưa lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 21.469 tỷ đồng, tăng 30,3% YoY.

Trong kỳ, VietinBank tăng 32,7% YoY chi phí dự phòng rủi ro lên 7.780 tỷ đồng. Sau trích lập, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 13.689 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, VietinBank đạt thu nhập lãi thuần 61.931 tỷ đồng, tăng 27,7% YoY. Ngân hàng thu về 6.602 tỷ đồng lãi thuần từ dịch vụ, tăng 42,5% YoY; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 3.180 tỷ đồng, tăng 24% YoY.

VietinBank dành 20.781 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro trong 9 tháng, tăng 22,6% YoY. Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 39.557 tỷ đồng, tăng 33,9% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 31.615 tỷ đồng, tăng 33% YoY.