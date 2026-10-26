Bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn mua cửa hàng Starbucks tại Mỹ

Bước đi mới của King Coffee

Ngày 25/10, bà Lê Hoàng Diệp Thảo thông báo King Coffee đang đàm phán mua lại một số cửa hàng Starbucks tại Mỹ. Động thái này cho thấy chiến lược mới của thương hiệu trong nỗ lực mở rộng tại thị trường quốc tế.

Cụ thể, theo thông tin trên trang cá nhân của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập King Coffee, doanh nghiệp này đang tiến hành đàm phán để mua lại một số mặt bằng cửa hàng Starbucks tại Mỹ.

Hiện tại, số lượng cửa hàng dự kiến mua lại, địa điểm cụ thể, giá trị giao dịch cũng như thời gian hoàn tất vẫn chưa được công bố, và phía Starbucks cũng chưa có xác nhận chính thức về thương vụ này.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Việc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Starbucks vừa thông báo kế hoạch đóng cửa khoảng 250 cửa hàng tại Mỹ và Canada (tương đương 1% tổng hệ thống) vào tháng 9/2026. Đây là một phần của chiến lược "Back to Starbucks" được triển khai dưới thời CEO Brian Niccol nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.

Mỹ không phải là thị trường mới đối với bà Lê Hoàng Diệp Thảo, bởi King Coffee đã ra mắt tại đây từ năm 2016 và khai trương cửa hàng đầu tiên vào tháng 5/2021 tại Anaheim GardenWalk, bang California. Thời điểm đó, doanh nghiệp từng đặt tham vọng mở 20 cửa hàng trong năm 2021 và tiến tới 100 cửa hàng vào năm 2022 chủ yếu qua mô hình nhượng quyền.

Tuy nhiên, cửa hàng tại Anaheim hiện đã đóng cửa và tính đến tháng 10/2026, chưa có thông tin xác thực về cửa hàng trực tiếp nào khác đang hoạt động tại Mỹ. Dù vậy, mảng sản phẩm đóng gói (cà phê hòa tan, rang xay, cà phê hạt) vẫn được duy trì tốt, điển hình là việc sản phẩm King Coffee đã có mặt tại hệ thống bán buôn Costco Wholesale từ cuối tháng 5/2023.

Thay vì tự xây dựng mạng lưới từ đầu, việc đàm phán mua lại các điểm bán sẵn có của Starbucks có thể mở ra một hướng tiếp cận mới, dù hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào kết quả của các cuộc thảo luận.

Chiến lược nhượng quyền và mở rộng chuỗi của Trung Nguyên Legend

Trong khi King Coffee đang tìm hướng đi mới với các mặt bằng của Starbucks, Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đang tích cực mở rộng sự hiện diện tại thị trường Mỹ.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Gần đây nhất vào tháng 8/2026, thương hiệu này đã khai trương thêm hai cửa hàng nhượng quyền Trung Nguyên E-Coffee tại Frisco và Garland thuộc bang Texas. Động thái này giúp nâng tổng số cửa hàng của Trung Nguyên tại Mỹ lên con số 20, nối tiếp sự hiện diện tại các địa phương khác của bang Texas như Houston, Katy và Carrollton.

Tại thị trường quốc tế, Trung Nguyên Legend hiện vận hành song song các mô hình khác nhau. Trong đó, Trung Nguyên E-Coffee hướng tới khả năng nhân rộng nhanh chóng thông qua nhượng quyền, còn Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend lại tập trung vào trải nghiệm cà phê và không gian văn hóa Việt Nam.

Doanh nghiệp đã công bố mục tiêu phát triển 100 quán tại Mỹ; với quy mô 20 cửa hàng hiện tại, hệ thống đã hoàn thành 20% chặng đường và còn cách đích 80 cửa hàng. Bên cạnh Mỹ, Trung Nguyên Legend cũng đang đẩy mạnh sự hiện diện tại Trung Quốc.

Tính đến tháng 8/2026, thương hiệu này đã có hơn 30 quán tại thị trường tỷ dân và đặt mục tiêu vươn tới con số 130 quán. Như vậy, cả King Coffee và Trung Nguyên Legend đều đang theo đuổi mục tiêu chung là đưa cà phê Việt tiếp cận sâu hơn với người tiêu dùng bản địa, nhưng thông qua những chiến lược phát triển chuỗi hoàn toàn khác biệt.

Không gian cửa hàng Trung Nguyên Legend Cafe đầu tiên tại Mỹ.