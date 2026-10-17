Bà Lê Hoàng Diệp Thảo kể chuyện đưa hương vị, văn hóa Việt ra thế giới

Mang câu chuyện gần ba thập kỷ gắn bó với ngành cà phê đến hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới” diễn ra ngày 16/10 ở Gia Lai, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc King Coffee, chia sẻ kinh nghiệm đưa cà phê Việt ra thị trường quốc tế. Từ hành trình ấy, bà gợi mở cách để nông sản địa phương được biết đến không chỉ qua chất lượng sản phẩm mà còn bằng thương hiệu và những nét văn hóa riêng của vùng đất sản xuất.

Thương hiệu bắt đầu từ vùng nguyên liệu

Sinh ra và lớn lên tại Gia Lai, bà Thảo có tuổi thơ gắn với những vạt cà phê trên đất bazan. Khi đi làm và khởi nghiệp, việc tiếp cận dữ liệu thị trường, tìm hiểu lịch sử ngành cà phê giúp bà nhìn rõ hơn giá trị của sản vật quê hương và cơ hội đưa sản phẩm Việt ra quốc tế.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc King Coffee, chia sẻ kinh nghiệm đưa cà phê Việt ra thị trường quốc tế.

Trong hành trình ấy, điều khiến bà suy nghĩ là khoảng cách giữa sự hiện diện của cà phê Việt trên thị trường và mức độ nhận diện thương hiệu. Sản phẩm đã được nhiều người biết đến, yêu thích, song khẳng định tên tuổi và bản sắc vẫn đòi hỏi sự đầu tư lâu dài.

Theo bà Thảo, mỗi hạt cà phê đều mang dấu ấn của vùng đất, khí hậu, phương thức canh tác và công sức của người trồng. Tuy nhiên, để những đặc điểm ấy trở thành lợi thế thương mại, doanh nghiệp phải đầu tư bài bản từ vùng nguyên liệu đến chế biến, phân phối và xây dựng thương hiệu.

Chia sẻ kinh nghiệm tại King Coffee, bà cho biết doanh nghiệp lựa chọn phát triển chuỗi giá trị khép kín, bắt đầu từ việc đồng hành cùng nông dân cải thiện phương thức canh tác, kiểm soát chất lượng từ đất, giống, chăm sóc đến thu hoạch.

“Không có tiêu chuẩn, không thể bước ra thế giới”, bà Thảo nhấn mạnh.

Từ nguồn nguyên liệu đạt yêu cầu, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu, chế biến sâu để phát triển những dòng sản phẩm phù hợp với thị hiếu của từng thị trường. Theo bà, đây là khâu quan trọng giúp nâng giá trị hạt cà phê, thay vì chỉ dựa vào sản lượng và xuất khẩu nguyên liệu.

Bên cạnh chất lượng, bà Thảo đặc biệt quan tâm đến việc đưa văn hóa thưởng thức cà phê Việt vào hoạt động quảng bá thương hiệu. Từ cách pha phin truyền thống đến ly cà phê sữa đá quen thuộc, những trải nghiệm gần gũi với người Việt lại có thể tạo sự thích thú đối với khách hàng quốc tế.

Bà dẫn câu chuyện giới thiệu cà phê phin sữa đá tại các triển lãm quốc tế, trong đó có Expo Dubai. Ở những không gian như vậy, khách hàng không chỉ nếm thử một thức uống mà còn được tìm hiểu cách pha chế, thói quen thưởng thức và những nét đặc trưng trong văn hóa cà phê Việt Nam.

Từ thực tế này, bà cho rằng thương hiệu nông sản cần được xây dựng trên nền tảng chất lượng, đồng thời chú trọng giới thiệu nguồn gốc và đặc trưng văn hóa của sản phẩm.

Để du khách mang theo cả hương vị quê nhà

Từ kinh nghiệm phát triển thương hiệu cà phê, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đề cập một hướng đi giàu tiềm năng đối với Gia Lai và các địa phương Tây Nguyên là kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm.

Theo bà Thảo, để nông sản địa phương được biết đến không chỉ qua chất lượng sản phẩm mà còn bằng thương hiệu và những nét văn hóa riêng của vùng đất sản xuất.

Theo bà, những vùng trồng cà phê hoàn toàn có thể trở thành điểm đến, nơi du khách được tham quan nông trại, tìm hiểu quy trình sản xuất, trực tiếp tham gia thu hoạch, trải nghiệm rang xay và thưởng thức cà phê ngay tại vùng nguyên liệu.

Thay vì chỉ mua một gói cà phê làm quà, du khách có thể hiểu thêm về người trồng, cách chăm sóc cây và những công đoạn tạo nên hương vị của sản phẩm. Chính những trải nghiệm thực tế ấy sẽ giúp họ có thêm lý do để nhớ và tìm mua cà phê sau chuyến đi.

Bà Thảo cũng cho rằng trải nghiệm văn hóa cà phê không nhất thiết chỉ diễn ra tại vùng trồng. Một ly cà phê muối hay cà phê sữa đá được giới thiệu tại các điểm du lịch biển cũng có thể trở thành cách để du khách tiếp cận văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Từ câu chuyện cà phê, bà mở rộng sang các sản phẩm nông nghiệp khác. Mỗi địa phương đều có những đặc sản, phương thức sản xuất và nét sinh hoạt riêng có thể khai thác để phục vụ du lịch. Khi nông nghiệp kết hợp với ẩm thực, du lịch và mô hình sản xuất tuần hoàn, người dân có thêm cơ hội tham gia các hoạt động dịch vụ, giới thiệu sản phẩm và tăng thu nhập.

Để hiện thực hóa hướng đi này, bà đề xuất tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò kết nối thị trường, phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu; người nông dân trực tiếp tạo ra nguyên liệu, đồng thời có thể tham gia cung cấp các dịch vụ trải nghiệm.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc cần được quan tâm để người tiêu dùng có thể tìm hiểu thông tin về nơi sản xuất, quy trình canh tác và chất lượng sản phẩm.

Từ câu chuyện cà phê, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gợi mở cách để nông sản địa phương lên bàn ăn thế giới.

Đối với các sản phẩm OCOP, bà Thảo gợi ý chú trọng hơn đến việc xây dựng câu chuyện thương hiệu gắn với bản sắc địa phương. Ngoài chất lượng, bao bì và cách giới thiệu sản phẩm, những giá trị về lịch sử, văn hóa, con người cũng cần được thể hiện phù hợp để tạo sự khác biệt trên thị trường.

Bà đồng thời đề cập sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, hình thành những diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh trong sản xuất, kinh doanh. Theo bà, để nông sản Việt mở rộng thị trường quốc tế, nỗ lực của từng doanh nghiệp cần được hỗ trợ bằng sự liên kết trong toàn chuỗi.

Trở lại câu chuyện cà phê Gia Lai, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mong muốn những du khách từng đến vùng đất này, sau khi tham quan vườn cà phê, gặp gỡ người trồng và thưởng thức sản phẩm, sẽ tiếp tục tìm mua, giới thiệu cà phê địa phương với bạn bè, người thân.

Để làm được điều đó, theo bà, trước hết sản phẩm phải có chất lượng tốt, còn chuyến đi cần mang đến những trải nghiệm đủ thú vị để du khách nhớ đến hương vị cà phê và vùng đất mình từng ghé thăm.