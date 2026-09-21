Bà lão ngoài 70 tuổi bất ngờ tỉnh dậy sau khi con cháu đưa vào quan tài

Người phụ nữ tỉnh dậy sau khi con cháu đưa vào quan tài. Ảnh: iFeng

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi đến từ Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc đã mắc chứng huyết khối não trong nhiều năm và đang điều trị ung thư.

Bác sĩ cho biết bệnh ung thư không còn khả năng điều trị nên gia đình đưa bà về nhà chăm sóc những tháng cuối đời.

Ngày 8/9, người thân không nhận thấy dấu hiệu sự sống, cho rằng bà đã chết nên chuẩn bị tổ chức đám tang.

Gia đình đặt bà vào quan tài có hệ thống làm lạnh, bảo quản thi thể trong lúc chờ con cháu ở xa trở về.

Tuy nhiên, tối hôm sau, con dâu nghe thấy tiếng động yếu ớt phát ra từ bên trong quan tài. Cô gọi mọi người và lập tức mở ra kiểm tra. Họ đưa bà ra khỏi quan tài. Bà có thể mở mắt nhưng không ăn uống được gì. Đến tối ngày 11/9, bà qua đời và được an táng vào ngày 13/9.

Một số bác sĩ cho rằng trường hợp này có thể liên quan đến tình trạng “chết giả”. Các dấu hiệu sinh tồn như nhịp thở và nhịp tim suy giảm đến mức rất khó phát hiện. Người ở trạng thái này cũng có thể rơi vào hôn mê sâu và có quá trình trao đổi chất chậm lại, theo SCMP.

Câu chuyện được một thành viên gia đình đăng tải trên mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý.

Một người dùng mạng bình luận rằng việc tỉnh lại trong hoàn cảnh như vậy có thể là trải nghiệm vô cùng đau đớn đối với người phụ nữ. Một người khác cho rằng gia đình nên có giấy chứng tử chính thức do bệnh viện cấp trước khi tiến hành các thủ tục tang lễ.

Một số ý kiến cũng liên hệ sự việc với phong tục mai táng truyền thống tại Trung Quốc. Theo đó, trước đây nhiều gia đình thường giữ thi thể người thân tại nhà trong vài ngày trước khi tổ chức tang lễ. Ngày nay, với nhịp sống nhanh hơn và các thủ tục mai táng được tiến hành sớm, những trường hợp xác định tử vong không chính xác có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.