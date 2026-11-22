Đặt vấn đề

Một doanh nghiệp logistics có ít phương tiện vẫn có thể duy trì doanh thu nhờ khách hàng, mạng lưới đại lý và đội ngũ vận hành. Người bán muốn được trả cho những quan hệ đã gây dựng; người mua cần biết chúng còn tạo bao nhiêu tiền sau chuyển giao. Nếu mỗi bên chỉ đưa ra một con số từ một phương pháp, khoảng cách kỳ vọng khó được giải quyết.

Bài viết đặt câu hỏi: làm thế nào kết nối ý kiến giá trị với mức giá người mua có thể chấp nhận và cấu trúc thanh toán phù hợp? Phương pháp nghiên cứu là phân tích tình huống mô phỏng Nam Phong Logistics qua ba lăng kính: thẩm định giá, tư vấn tài chính và tài sản vô hình. Luận điểm trung tâm là định giá M&A cần xác định giá trị thuộc về ai, được hiện thực hóa trong điều kiện nào và rủi ro được phân bổ ra sao. Đóng góp được đề xuất là khung tích hợp định giá và cấu trúc giao dịch, không phải phương pháp định giá mới. Ba lăng kính không tạo ba giá trị độc lập để cộng hoặc lấy bình quân.

Ba lăng kính và một đối tượng phân tích

Thẩm định giá đặt câu hỏi về ý kiến giá trị có thể bảo vệ theo mục đích, cơ sở giá trị, phạm vi và ngày định giá. Tư vấn tài chính dùng phân tích giá trị để hỗ trợ quyết định đầu tư và thương lượng. Lăng kính tài sản vô hình kiểm tra nguồn lợi ích, quyền kiểm soát và khả năng duy trì sau đổi chủ. Tài sản vô hình là đối tượng giao thoa trong cả hai nhiệm vụ đầu, không phải phương pháp thứ ba đứng ngoài chúng.

Giá trị tài sản thuần (Net Asset Value – NAV) là chỉ báo theo cách tiếp cận tài sản; chiết khấu dòng tiền (Discounted Cash Flow – DCF) thuộc cách tiếp cận thu nhập. Cách tiếp cận tài sản và phương pháp DCF đều có thể được sử dụng trong thẩm định và tư vấn giao dịch. Chuẩn mực Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp có phương pháp tài sản và các phương pháp thu nhập, trong đó có chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu. Vì vậy, không nên mô tả thẩm định viên chỉ nhìn tài sản hữu hình còn tư vấn tài chính mới nhìn tương lai.

Ảnh minh hoạ.

DCF của thẩm định viên và DCF của tư vấn tài chính dùng cùng nguyên lý. Nhiệm vụ, cơ sở giá trị, dữ liệu và giả định có thể khác; vai trò, vị trí của người tính toán không tạo ra công thức khác. Khi cùng đối tượng và giả định, hai bên có thể ra cùng kết quả. Hoạt động độc lập mô tả cách vận hành doanh nghiệp, chưa tự xác lập cơ sở giá trị thị trường. Trong bài, giá trị độc lập là kết quả phân tích theo giả định tình huống, chưa phải giá trị thị trường đã được xác nhận.

Dữ liệu và phạm vi của Nam Phong Logistics

Nam Phong là công ty cổ phần giả định đăng ký tại Đà Nẵng, cung cấp giao nhận và điều phối vận tải qua đối tác. Năm N được quy ước để bảo mật. Hồ sơ nguyên mẫu do chủ biên lưu riêng; bài không công bố báo cáo tài chính, chứng thư hoặc cam kết giao dịch của pháp nhân thật.

Dữ liệu đầu vào có bốn nhóm: dữ liệu mô phỏng từ lịch sử; kế hoạch kinh doanh của tình huống; giả định phân tích bổ sung; và ước tính tài sản vô hình cần kiểm tra về căn cứ tính toán và tính trùng. Nhóm thứ nhất kế thừa đặc điểm lịch sử nhưng không phải số liệu nguồn nguyên trạng. Bên mua, cộng hưởng và điều kiện thanh toán thuộc nhóm giả định phân tích bổ sung.

Lợi nhuận mỏng và dòng tiền kinh doanh âm là vấn đề phải giải thích trước khi tin vào tăng trưởng. Phải thu khác 22,4 tỷ là khoản trọng yếu cần xác minh khả năng thu hồi; tổn thất khoảng 35,7% khoản này tương đương vốn sổ sách 8 tỷ, trước các tác động khác. Dòng tiền kinh doanh lịch sử và dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu dự báo khác cả kỳ đo lường lẫn phạm vi: dòng tiền dự báo còn xét chi đầu tư và vay ròng.

Vì vậy, không thể coi việc chuyển từ âm sang dương là sự cải thiện đã được chứng minh. Cần đối chiếu lợi nhuận với thu chi thực tế, tuổi nợ và khả năng thu hồi, điều kiện thanh toán, nhu cầu vốn lưu động và lịch đầu tư. Chưa có dữ liệu lập cầu nối số học đầy đủ giữa hai chuỗi; cũng chưa đủ căn cứ đặt tỷ lệ mất vốn hay đồng nhất khoản phải thu khác với công nợ áp dụng điều kiện thu 95%.

Đối tượng tính là 100% vốn chủ sở hữu, đơn vị tỷ đồng, tại 31/12/N. Để nhất quán giá mua, tình huống giả định bên mua mua 100% cổ phần hiện hữu, không phát hành tăng vốn; hoàn tất tại cùng thời điểm định giá. Tỷ lệ này chỉ phục vụ minh họa, không suy từ giao dịch nguyên mẫu. Nếu mua tỷ lệ khác phải xét lại quyền, khả năng triển khai và phần lợi ích thực nhận, không nhân cơ học giá trị toàn bộ với tỷ lệ mua.

Tham chiếu thẩm định và lựa chọn của tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính sử dụng dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu (Free Cash Flow to Equity – FCFE) và chi phí vốn chủ sở hữu (Ke), thay vì lấy bình quân ba kết quả khác đối tượng. Tình huống giả định vay ròng bằng 0; lợi nhuận đã trừ lãi vay và không gồm lợi tức của tiền dư, đầu tư ngoài hoạt động. Những điều kiện này phải được kiểm tra khi dùng hồ sơ thật. Kết quả là giá trị vốn chủ sở hữu, không phải giá trị doanh nghiệp trước khi trừ nợ.

Các đầu vào và kết quả theo giả định của tình huống mô phỏng được trình bày tại Bảng 3. Chi đầu tư bằng khấu hao là giả định duy trì năng lực, chưa phải mức đầu tư đã chứng minh đủ. Lãi gộp N+1 tăng 38,8% và lợi nhuận sau thuế bằng 4,24 lần năm N. Mô hình chưa có dự báo doanh thu độc lập để kiểm tra biên lợi nhuận; doanh thu 104 tỷ của phần phản biện vô hình không được dùng thay thế. Các đầu vào này cần được đối chiếu với hợp đồng, năng lực phục vụ và lịch thu tiền; phép tính đúng không tự xác nhận kế hoạch khả thi.

Trong giai đoạn ổn định, tỷ lệ tái đầu tư được đặt bằng tốc độ tăng trưởng (g) chia cho tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), để nối tăng trưởng với vốn cần giữ lại. ROE trong quan hệ này phải nhất quán với phần lợi nhuận và vốn đã loại tiền dư, đầu tư ngoài hoạt động; mức

9,5% ở đây là giả định, chưa phải tỷ suất quan sát đã hiệu chỉnh. Tiền dư và đầu tư ngoài hoạt động được cộng riêng; không trừ tiếp toàn bộ nợ phải trả 29,8 tỷ đồng khỏi kết quả FCFE.

Mức 11,493 tỷ đồng được chọn làm cơ sở vì trình bày riêng nhu cầu đầu tư, tiền vận hành và giá trị dài hạn; không phải vì nó thấp hơn tham chiếu 12,381 tỷ. Mức 0,800 tỷ chưa có lịch ngân quỹ chứng minh; Ke và ROE chưa được hiệu chỉnh bằng dữ liệu thị trường. Kế hoạch sinh lời cũng cần kiểm chứng: lợi nhuận trước thuế N+1 chỉ 0,900 tỷ đồng trên lãi gộp 33,600 tỷ đồng. Lãi gộp giảm khoảng 2,68%, nếu chi phí không đổi, có thể xóa hết lợi nhuận này. Nhóm Thẩm định giá đồng ý mức 11,493 tỷ cùng các số liệu mô phỏng và giả định ước tính, với điều kiện không xem xét tính khả thi của kế hoạch kinh doanh, đầu tư và tài chính. Sự đồng ý này giới hạn trong kết quả tính theo giả định, không xác nhận giá trị thị trường hoặc giá có thể thực hiện trong giao dịch.

Điểm nhạy nhất nằm ở giai đoạn ổn định. Tái đầu tư thuần giảm từ 0,280 tỷ ở N+3 xuống khoảng 0,061 tỷ đồng ở N+4, làm FCFE tăng từ 0,680 lên 0,905 tỷ đồng. Hiện giá dài hạn 5,988 tỷ đồng chiếm khoảng 81% giá trị hoạt động 7,393 tỷ đồng. Nếu giữ tỷ lệ tái đầu tư N+3 sang N+4, giá trị vốn chủ sở hữu còn khoảng 10,032 tỷ. Chênh lệch 1,461 tỷ lớn hơn cộng hưởng ròng 1,039 tỷ. Đây là phép thử giả định dài hạn, không thay thế kết quả cơ sở mà nhóm đã đồng ý có điều kiện. Với cùng tiền giữ lại, Ke tăng lên 13,5% hoặc 15,5% làm giá trị còn khoảng 10,252 hoặc 9,349 tỷ đồng. Đây là độ nhạy, không phải khoảng giá thương lượng.

Tài sản vô hình đóng góp gì cho thực hành

Khách hàng, đội ngũ, quy trình, quan hệ đại lý và thương hiệu có thể phối hợp tạo lợi ích. Gọi tất cả là thương hiệu sẽ làm mất dấu nguồn tiền và quyền chuyển giao. Phân tích kinh tế cũng khác ghi nhận kế toán: Chuẩn mực kế toán quốc tế số 38 (IAS 38) đề cập tài sản vô hình có thể xác định, còn Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 3 (IFRS 3) xử lý tài sản nhận diện và lợi thế thương mại trong hợp nhất kinh doanh [4]. Bài chỉ dùng để phân biệt khái niệm, không giả định Nam Phong lập báo cáo theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Bảng 4 trình bày các ước tính tài sản vô hình trong tình huống mô phỏng để xem xét căn cứ tính toán và nguy cơ trùng lặp lợi ích; các số liệu này chưa được chấp nhận là kết quả định giá tài sản vô hình riêng. Cách tính sử dụng chi phí hoặc tổng lương để ước tính giá trị một số nhóm, phí bản quyền giả định cho khách hàng, rồi áp trọng số để tổng hợp. Các ước tính chưa chứng minh quyền, tuổi đời, tỷ lệ phí phù hợp và phần lợi ích không trùng. Tổng lương nhiều năm không tự trở thành giá trị nhân sự; giảm bằng trọng số cũng không loại được chồng lấn.

Chuẩn mực tài sản vô hình là tham chiếu để kiểm tra đối tượng và phương pháp. Ở đây, phần thực hành chỉ đạt mức nhận diện nguồn lợi ích, phản biện ước tính và kiểm tra độ nhạy. Nếu lãi gộp kế hoạch thấp hơn 1% từng năm, chi phí giữ nguyên và thuế mô hình 20%, hiện giá giảm lợi nhuận sau thuế ba năm là 0,711 tỷ đồng. Con số chưa xét đầu tư, vốn lưu động hoặc giá trị dài hạn; không phải giá khách hàng, thương hiệu hay tác động của mất một điểm phần trăm khách hàng.

Lăng kính vô hình chuyển nguồn lợi ích thành việc kiểm chứng và điều kiện giao dịch: (i) khách hàng tạo lãi gộp duy trì, nên cần kiểm tra hợp đồng, mức tập trung và rủi ro mất khách để thiết kế phần giá mua phụ thuộc kết quả; (ii) nhân sự duy trì năng lực vận hành, nên cần kế hoạch giữ người và bàn giao; (iii) đại lý tạo mạng lưới cung ứng, nên cần xác minh quyền hợp tác có tiếp tục sau chuyển giao; (iv) quy trình, hệ thống hỗ trợ hiệu quả, nên cần kiểm tra quyền sử dụng, phụ thuộc cá nhân và điều kiện tích hợp.

Đây là các bước cần thực hiện, chưa phải kết quả thẩm tra đã hoàn tất tại Nam Phong. Không gán thêm giá trị tiền tệ riêng khi chưa có chứng cứ và kiểm soát trùng lặp. Nguồn lợi ích hiện hữu hỗ trợ giá trị độc lập; nguồn mới do kết hợp được xem xét trong cộng hưởng. Bài chưa hoàn thành định giá tài sản vô hình riêng hoặc phân bổ giá mua. Nhóm Thẩm định giá đồng ý nguyên tắc không cộng thêm giá trị vô hình vào kết quả DCF khi lợi ích đã được phản ánh trong dòng tiền dự báo.

Từ giá trị độc lập đến giá trị chiến lược

Bên mua giả định có hệ thống điều hành dùng chung và kênh bán bổ sung. Tình huống giả định bên mua đủ quyền triển khai sau mua toàn bộ cổ phần và nhận toàn bộ lợi ích tăng thêm của phương án kết hợp. Giá trị chiến lược ở đây là giá trị kinh tế đối với bên mua khi mua Nam Phong, không phải giá trị doanh nghiệp hợp nhất trước khi trừ nợ. Theo cách tiếp cận cộng hưởng, chỉ lợi ích tăng thêm do kết hợp mới được tính ngoài giá trị độc lập.

Trong tình huống mô phỏng Nam Phong, giả định bên mua tiết kiệm được 2% chi phí quản lý và tạo thêm lãi gộp từ bán chéo dịch vụ lần lượt là 0,600; 0,900; 1,200 tỷ đồng trong ba năm N+1 đến N+3. Khi tính dòng tiền, chỉ ghi nhận 75% các lợi ích dự kiến này, nhưng vẫn tính đủ chi phí vận hành bổ sung, chi đầu tư và tăng vốn lưu động. Mức 75% là giả định của tình huống mô phỏng về khả năng thực hiện, chưa được kiểm chứng. Các lợi ích tiết kiệm và bán chéo được giả định chưa nằm trong dự báo hoạt động độc lập của Nam Phong; không cộng thêm giá trị quyền kiểm soát hoặc thương hiệu nếu cùng lợi ích đã được tính trong dòng tiền.

Dòng tiền tăng thêm được tính bằng [(tiết kiệm + lãi gộp bán chéo) × 75% − chi phí vận hành] × (1 − 20%) − chi đầu tư − tăng vốn lưu động. Chi phí vận hành là chi tiền; mô hình chưa ghi nhận lợi ích thuế khấu hao của đầu tư mới và giả định không vay ròng thêm. Vì vậy không trình bày dòng trung gian này như dự báo lợi nhuận kế toán đầy đủ.

Hiện giá ba dòng tiền tại 11,5% là 1,339 tỷ đồng; trừ chi phí kết nối trả ngay ròng sau thuế 0,300 tỷ, còn cộng hưởng ròng 1,039 tỷ. Không tính lợi ích sau năm thứ ba khi chưa có căn cứ về thời gian duy trì; không hoàn nhập vốn lưu động vì hoạt động tiếp diễn. Phí tư vấn và tài trợ giao dịch khác giả định bằng 0; nếu phát sinh phải giảm khả năng trả tương ứng. Việc dùng cùng mức 11,5% cho FCFE độc lập, dòng tiền cộng hưởng và khoản trả sau là đơn giản hóa của tình huống, không có nghĩa rủi ro ba dòng tiền giống nhau. Khi áp dụng thực tế cần đánh giá riêng rủi ro từng dòng tiền và cách đã phản ánh rủi ro trong dự báo, tránh tính cùng một rủi ro hai lần.

Giá trị chiến lược đối với bên mua bằng 11,493 + 1,039 = 12,532 tỷ đồng. Nếu tiết kiệm và lãi gộp bán chéo chỉ đạt 50% mức nêu tại Bảng 5, sau đó vẫn áp hệ số thực hiện 75% và giữ nguyên chi phí, cộng hưởng ròng thành âm 0,048 tỷ đồng và giá trị đối với bên mua còn 11,444 tỷ đồng. Mô hình ngừng đề xuất giá theo cơ chế chia lợi ích ở kịch bản này. Nếu người bán đòi ít nhất giá trị độc lập, kế hoạch phải được sửa hoặc giao dịch không thực hiện. Không tự coi giá trị độc lập là mức tối thiểu người bán chắc chắn chấp nhận.

Từ giá trị chiến lược đến giá mua

Giá trị riêng đối với bên mua là căn cứ xem xét khả năng trả, không phải số người bán đương nhiên nhận. Tình huống giả định người bán được chia 30–50% cộng hưởng ròng, tạo khoảng giá 11,804–12,012 tỷ đồng trên cơ sở 100% cổ phần. Chọn tỷ lệ chia 50% đưa giá về 12,012 tỷ đồng; bên mua giữ lại 0,520 tỷ đồng lợi ích kỳ vọng. Tỷ lệ chia là giả định thương lượng, không phải thống kê thị trường hay chuẩn mực.

Mức 12,012 tỷ đồng được gọi chính xác là hiện giá kỳ vọng của giá đề xuất. Nó chưa phải giá ký kết, cũng không phải tổng tiền danh nghĩa tối đa. Người mua vẫn phải đối chiếu lựa chọn thay thế, khả năng tài trợ, chất lượng dự báo và điều kiện hoàn tất. Cấu trúc thanh toán giúp phân bổ một phần rủi ro, không biến kế hoạch thiếu chứng cứ thành giá trị đáng tin cậy.

Bảng 7 phân biệt số tiền trả ngay, hiện giá kỳ vọng và số tiền danh nghĩa trả sau. Các kết quả giữ theo mô hình gốc và trình bày sau làm tròn; tính lại từ số hiển thị trong các bảng có thể lệch 0,001 tỷ. Điều này cần được phân biệt với thay đổi giả định hoặc sai lệch công thức.

Mỗi điều kiện nhận 1 khi đạt, 0 khi chưa đạt. Hệ số thanh toán thực tế bằng tổng các tích giữa điểm của từng điều kiện và trọng số tương ứng. Trường hợp 1/1/0 cho hệ số 75% và khoản trả 0,646 tỷ đồng. Đây là ví dụ kiểm tra công thức, không phải kết quả quan sát để chứng minh hệ số chi trả kỳ vọng.

Chỉ cấu phần gắn với kết quả khách hàng được gọi là earn-out theo nghĩa khoản giá mua phụ thuộc kết quả tương lai. Thu công nợ và bàn giao là các điều kiện giải ngân khác; toàn bộ cơ chế được gọi là khoản trả sau có điều kiện. Mức tối đa được thiết kế từ phần cộng thêm vào giá, chưa phải kết quả định giá độc lập nghĩa vụ thanh toán. Hệ số chi trả kỳ vọng 75% mô tả mức thanh toán bình quân giả định; hệ số thực hiện cộng hưởng 75% điều chỉnh lợi ích dự kiến. Cả hai chưa được ước lượng thống kê và không thay thế nhau. Không nhân hệ số chi trả lần nữa vào giá trị chiến lược.

Các bên phải chốt danh sách khách hàng, kỳ đo, cách tính lãi gộp, công nợ đủ điều kiện và hồ sơ bàn giao. Cần loại ảnh hưởng do bên mua chuyển doanh thu, đổi giá hoặc phân bổ chi phí; quy định quyền kiểm tra, tranh chấp và việc điều kiện chưa đạt dẫn đến hoãn hay mất quyền nhận tiền. Quyền cốt lõi để hoạt động phải bàn giao khi hoàn tất; khoản trả sau chỉ áp cho nghĩa vụ bổ sung. Không gắn trực tiếp earn-out với cộng hưởng do bên mua quyết định. Vì trả ngay đủ giá trị độc lập, cấu trúc trên chưa bảo vệ người mua nếu chính dự báo độc lập suy giảm. Các lớp bảo vệ cần xem xét gồm thẩm tra trước giao dịch; điều chỉnh tiền, nợ và vốn lưu động tại hoàn tất; cam đoan, bảo đảm và cơ chế bồi thường phù hợp; cùng khoản trả sau.

Đây là hướng thảo luận, không phải mẫu điều khoản bắt buộc hay bảo đảm kết quả thương lượng. Với FCFE, điều chỉnh nợ chỉ xử lý chênh lệch hoặc nghĩa vụ chưa phản ánh, không trừ lại toàn bộ nợ. Không giảm giá rồi khấu trừ khoản trả sau cho cùng tổn thất công nợ. Giá mua gồm trả ngay và hiện giá trả sau; chi phí kết nối đã trừ trong cộng hưởng nên không trừ lần nữa khi tính lợi ích còn lại của bên mua.

Đóng góp của ba lăng kính đối với định giá giao dịch

Thực hành trên tình huống Nam Phong cho thấy định giá giao dịch cần kết nối ba câu hỏi: giá trị được xác định trên cơ sở nào; người mua có thể nhận được bao nhiêu lợi ích kinh tế; và những điều kiện nào giúp các lợi ích ấy tiếp tục tồn tại sau chuyển giao. Lăng kính thẩm định giá làm rõ đối tượng, cơ sở giá trị và căn cứ tính toán. Lăng kính tư vấn tài chính chuyển dự báo hoạt động và lợi ích kết hợp thành căn cứ lựa chọn giá mua, phân chia lợi ích và thiết kế thanh toán. Lăng kính tài sản vô hình kiểm tra các nguồn tạo lợi ích như khách hàng, nhân sự, quan hệ đại lý và quy trình, cùng khả năng duy trì, kiểm soát và chuyển giao chúng. Đóng góp của lăng kính tài sản vô hình vì vậy không nhất thiết là một khoản giá trị được cộng thêm. Trong tình huống Nam Phong, lăng kính này giúp chỉ ra những dự báo cần kiểm chứng, phân biệt lợi ích hiện hữu với cộng hưởng và xác định điều kiện giữ khách hàng, bàn giao quyền và nhân sự. Các kết quả đó là đầu vào để điều chỉnh dòng tiền, xem xét mức giá có thể chấp nhận và thiết kế điều khoản giao dịch. Phần thực hành mới dừng ở nhận diện, kiểm tra và phân tích độ nhạy; chưa đủ để kết luận giá trị riêng của từng tài sản vô hình. Thông điệp của bài là nên tổ chức định giá giao dịch theo khung tích hợp ba lăng kính: thống nhất đối tượng và cơ sở giá trị; kiểm tra nguồn lợi ích và điều kiện chuyển giao; chuyển dự báo thành giá trị riêng cho bên mua; rồi thương lượng giá và cấu trúc thanh toán. Tên gọi này là đề xuất của nhóm nghiên cứu, không phải chuẩn mực mới. Việc tích hợp không đòi hỏi ba phép định giá độc lập hay ba nhóm chuyên gia tách biệt, mà đòi hỏi các chuyên môn cùng kiểm tra dữ liệu và chỉ ra giả định nào có thể làm thay đổi quyết định. Cần phổ biến, thử nghiệm khung trên nhiều tình huống trước khi khái quát thành hướng dẫn rộng hơn.

Hàm ý thực hành và đề xuất cho VMAA/VMAR

Tình huống cho thấy khoảng cách giữa giá trị và giá thường bắt đầu từ dữ liệu chưa nối được với tiền, thiếu thông tin so sánh, khác biệt kỳ vọng và nhầm lẫn nguồn vô hình với cộng hưởng. Người bán cần chứng minh khả năng duy trì khách hàng và chuyển giao năng lực. Người mua cần kiểm tra tiền phải giữ lại, nhu cầu đầu tư và quyền thực hiện kế hoạch. Tư vấn có trách nhiệm nêu rõ giả định nào chưa được kiểm chứng, thay vì dùng thêm trọng số để tạo cảm giác chắc chắn.

Nhóm nghiên cứu đề xuất VMAA/VMAR (Ban M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp thuộc VMAA) thử nghiệm ba sản phẩm tiếp nối: danh mục kiểm tra dữ liệu và quyền theo từng nguồn lợi ích; phiên phản biện liên ngành trên cùng một tình huống; mẫu theo dõi giả định, bằng chứng và tác động lên giá hoặc điều khoản. Mỗi giả định nên có người phụ trách kiểm tra, chứng cứ cần thu thập và cách xử lý nếu không được xác nhận. Kết quả phản biện cần phân biệt bất đồng số học với bất đồng về dữ liệu, cơ sở giá trị hoặc khả năng thực hiện. Đây là chương trình đề xuất, chưa phải kế hoạch được Hiệp hội thông qua.

Nam Phong kết nối giá trị vốn chủ sở hữu độc lập 11,493 tỷ đồng, giá trị chiến lược đối với bên mua 12,532 tỷ đồng và giá mua đề xuất có hiện giá kỳ vọng 12,012 tỷ đồng. Lăng kính vô hình giúp kiểm tra nguồn tiền và điều kiện chuyển giao, không tạo khoản giá trị cộng riêng. Tình huống cho thấy ích lợi của cách kết nối này nhưng chưa chứng minh tính khả thi của kế hoạch, độ chính xác thị trường hay hiệu quả của khung trên một mẫu giao dịch. Bài không phải chứng thư thẩm định giá hoặc mô tả giao dịch đã xảy ra; cũng không xác nhận hay bác bỏ giá của hồ sơ nguyên mẫu. Giá trị nghiên cứu nằm ở việc làm rõ điều kiện và giới hạn của quyết định, không ở một con số có thể áp dụng ngay.