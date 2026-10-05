Ba Lan và Romania từ chối đề nghị hỗ trợ vận chuyển nông sản của Ukraine

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi đã đề nghị các đối tác Liên minh châu Âu (EU) cho phép vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn hơn, đồng thời hỗ trợ 1,1 tỷ euro nhằm bù đắp chi phí vận tải gia tăng. Theo ông Vysotskyi, các cuộc tấn công nhằm vào các cảng ở Biển Đen và tàu thương mại của Ukraine đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu bằng đường biển.

Ông Vysotskyi cảnh báo lượng ngũ cốc và hạt có dầu sau thu hoạch đang nhanh chóng tích tụ trong các kho chứa, khiến các doanh nghiệp nông nghiệp Ukraine thiếu nguồn vốn để mua hạt giống, nhiên liệu và phân bón cho vụ gieo trồng sắp tới. Nếu tình trạng này kéo dài đến mùa Xuân, diện tích gieo trồng của Ukraine trong năm tới có thể giảm 35-40%, theo cảnh báo của quan chức này.

Tuy nhiên, Romania cho rằng hệ thống giao thông và cảng biển hiện đã quá tải, trong khi mực nước thấp theo mùa trên sông Danube càng gây khó khăn cho vận chuyển. Bộ trưởng Nông nghiệp Romania Barna Tánczos nhấn mạnh việc bảo đảm lợi ích của nông dân trong nước vẫn là ưu tiên, đồng thời cho rằng nước này không thể tăng gấp đôi năng lực đường sắt, đường bộ và cảng biển để tiếp nhận thêm hàng hóa từ Ukraine.

Ba Lan cũng cho biết Chính phủ không có kế hoạch thay đổi chính sách nhằm tăng lượng nông sản Ukraine quá cảnh qua lãnh thổ nước này.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các cảng và hoạt động vận tải biển của Ukraine tại khu vực Biển Đen tiếp tục đối mặt với rủi ro an ninh. Theo nguồn tin ngoại giao được dẫn lại, từ cuối tháng 6 đã có ít nhất 25 tàu thương mại thuộc sở hữu hoặc khai thác của Thổ Nhĩ Kỳ bị hư hại hoặc rơi vào tình trạng nguy hiểm tại Biển Đen.

Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đề xuất với Kiev và Moskva một bản ghi nhớ nhằm ngăn các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và cơ sở cảng dân sự, qua đó góp phần duy trì hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine.